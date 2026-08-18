Archeologové zkoumají svatyni na Nymbursku. Je starší než britský Stonehenge

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:32aktualizováno  15:32
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Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají...

Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. (18. srpna 2026) | foto: ČTK

Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají...
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Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6 500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce. Nyní zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě, o tisíc let starší než britský Stonehenge.

Před 6 500 lety vybudovali podle ní lidé na místě dnešních Chlebů téměř kruhové ohrazení o průměru 230 metrů. Součástí byl přes 2,5 metru hluboký příkop a 12 nepravidelně rozmístěných vstupů.

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„Kruhová ohrazení nejsou pro toto období v našem regionu vůbec známá, už v tom je lokalita mimořádná. Když jsme ale začali podrobně analyzovat rozmístění vstupů, ukázalo se, že není náhodné. Jejich geometrie vytváří systém, který umožňoval sledovat nejvýznamnější okamžiky slunečního i měsíčního cyklu,“ řekl šéf výzkumu Petr Krištuf z Fakulty filozofické ZČU.

Archeologové určili hlavní pozorovací místa. Jedno souvisí s krajními polohami Měsíce na obzoru během asi osmnáctiletého cyklu. Druhé propojuje východ Slunce při letním slunovratu s jeho západem při zimním slunovratu. Podobné uspořádání je známé ze Stonehenge, řekla mluvčí ZČU Andrea Čandová. Chlebská stavba je ale podle vědců starší.

„Spojení východu Slunce a letního slunovratu je pro pravěké zemědělské komunity symbolem počátku, zatímco západ a zimní slunovrat symbolizují konec. Stejný princip je také na hlavní ose Stonehenge. Teď se ukazuje, že podobně byla navržená i svatyně v Chlebech, jen o více než tisíc let dříve, jak jsme zjistili ze stáří organického materiálu,“ řekl Krištuf.

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Stejně jako Stonehenge i Chleby byly místem pro rituály. Svědčí o tom třeba býčí lebky a rohy nalezené v příkopu u vstupů.

„Předpokládáme, že původně mohly zdobit monumentální brány vedoucí do ohrazení. Kult býka patřil mezi významné náboženské symboly prvních zemědělců a je znám z mnoha oblastí tehdejší Evropy,“ řekl archeolog Jan Turek z Univerzity Karlovy.

V příkopu našli archeologové také lidské kosti. Dřívější výzkum odhalil podle Krištufa hrob únětické kultury z doby bronzové s ostatky asi 18 lidí, které do něj byly vkládány postupně. Současný výzkum ale ukazuje, že se role místa později změnila.

„Zatímco Stonehenge zažilo opakované návraty a dodnes bývá spojováno třeba s keltskými druidy, první výsledky z Chleb naznačují, že už v době železné monument svůj původní význam zřejmě definitivně ztratil. Příkop byl postupně zasypán a na místě svatyně vzniklo běžné sídliště,“ uvedl.

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Vědci se teď zaměří také na analýzu půdy. „Lidé po sobě kromě artefaktů nebo ostatků mrtvých zanechávají také chemické stopy v půdě. Ty mohou napovědět, jak bylo toto výjimečné místo využíváno v různých obdobích pravěku,“ řekl Jan Fišer z Univerzity Hradec Králové, který provádí analýzy půdy z ohrazení a okolí.

Veřejnost si může podle ZČU lokalitu prohlédnout 19. srpna od 15. hodiny.

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