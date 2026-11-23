K události došlo ve Vršovické ulici v Praze 10. Policisté na místo vyrazili poté, co dostali oznámení o převráceném stroji. „Před 15. hodinou odpoledne jsme dostali hlášení, že se převrátil jeřáb. Jeřáb vykládal náklad z korby auta, když se převrátil. Obešlo se to bez zranění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Na místě byl v akci další jeřáb, který převrácený stroj zvedl. Kvůli jeho vyproštění byl podle policie dočasně přerušen provoz ve Vršovické ulici. Kolem 17:30 byl opět obnoven a situace už dopravu v místě nekomplikuje. Zbývající odklízecí práce by podle odhadu měly trvat nejdéle do 21:00 hodin.