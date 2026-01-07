Trať plná eskalátorů a skoků. Arkády Pankrác opět ovládne extrémní DownMall

Arkády Trigea DownMall 2026 propojí rychlostní sjezd na horských kolech s netradičním prostředím obchodního centra Arkády Pankrác. Fanoušci se v sobotu 24. ledna mohou těšit na extrémní trať vedoucí přes eskalátory, úzké pasáže i technické překážky.
DownMall patří k nejoriginálnějším formátům závodů na horských kolech. Jezdci mají na zdolání trati jen několik desítek sekund a musejí se vypořádat s prvky, které běžně uvnitř nákupních center nejsou. Právě tato kombinace dělá ze závodu událost, která přitahuje nejen milovníky adrenalinu, ale i širokou veřejnost.
DownMall opět v Praze. Legendární adrenalinové závody ovládnou Pankrác
„Díky novému generálnímu partnerovi, nemovitostnímu fondu Trigea, můžeme připravit ještě plynulejší a náročnější trať, která začne ve druhém patře expozice Svět medúz,“ popsal za organizátory Vojtěch Pluhař.
„Čekají nás technické pasáže, eskalátory i skoky, které posunou trasu o úroveň výš,“ dodal.
Mezi taháky startovní listiny patří Tomáš Slavík, několikanásobný mistr světa ve fourcrossu a vítěz řady městských závodů. „Nikde jsem nezažil lepší atmosféru než na Arkádách. Je to něco, na co se velmi těším. Trať je vždy skvěle připravená, tentokrát to bude zase o úroveň zajímavější,“ řekl Slavík.
Podruhé v historii se pojede také kategorie slopestyle, zaměřená na triky na celé trati. O vítězství se utká i loňský šampion Jakub Vencl s Dawidem Godziekem, jedním z nejlepších slopestyle jezdců současnosti.
DownMall se vrací do nákupního centra. Vítěz závodu získá podíl z Arkád
„Stejně jako v minulém ročníku získají vítězové obou závodů tradiční a symbolický podíl nákupního centra Arkády Pankrác v hodnotě 0,001 procenta, který od minulého roku výrazně vzrostl. Když k tomu přidáme finanční odměnu 200 tisíc korun, jsem přesvědčen, že domácí i zahraniční jezdci budou mít o motivaci postaráno,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel nemovitostního fondu Trigea Tomáš Trčka.
Vstup pro diváky je zdarma. Závod bude přenášen živě na stanicích Nova Sport 1 a Nova Action.
