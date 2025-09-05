Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:52aktualizováno  15:52
Roman Osypčuk, obžalovaný z přípravy vraždy, v pátek u pražského městského soudu odmítl vinu. Původně byl souzen jako uprchlý, po zadržení na základě evropského zatýkacího rozkazu byl předán do ČR. Soud případ projednává spolu s vraždou Arména, kterého pachatel pohřbil zaživa. Z ní je obžalován Oleg Fedorov, jenž měl jednat na objednávku Richarda Svobody. Stíhán je i Jiří Seltenreich.
Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož deliktu 15 let, Richardu Svobodovi 17 let a Jiřímu Seltenreichovi za vydírání sedm let. (18. února 2025)

Páteční jednání se kvůli bezpečnostním opatřením konalo v pražské pankrácké věznici, kde letos v létě vznikla soudní síň. Přístup do ní má za dodržení přísných bezpečnostních opatření i veřejnost a média. Na jednání dohlíželo pět těžkooděnců a další příslušníci vězeňské služby. Obžalovaní na začátek soudu čekali v oddělených celách.

Osypčuk podle obžaloby v listopadu a prosinci 2023 vytvářel se Svobodou a Fedorovem podmínky pro zavraždění muže, s nímž měl Svoboda obchodní i osobní spory.

Věděl, že zemře. Arména zaživa pohřbeného v pražském parku našli až za půl roku

Osypčuk to v pátek prostřednictvím tlumočnice odmítnul. „S nikým jsem se na ničem nedomlouval. Že by někdo něco plánoval, to nevím,“ řekl muž soudu. Následně odpovídal na otázky soudce Lukáše Svrčka. Ten obžalovaného několikrát napomenul, aby mluvil k věci.

Fedorova, Svobodu a Seltenreicha viní obžaloba z vraždy Arména, jehož tělo našla policie při pátrací akci v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích počátkem loňského ledna. Svoboda si podle státní zástupkyně Fedorova najal, aby Arména za 250 tisíc korun vylákal na odlehlé místo a svázal. Společně pak měli muže přimět k tomu, aby splatil milionový dluh.

Fedorov si k přepadení podle státní zástupkyně přibral svého známého Seltenreicha a také mladou ženu, kterou instruoval, aby se s Arménem seznámila a přivedla ho do parku. Když se tak stalo, recidivista Seltenreich muže za pomoci Fedorova spoutal.

Při tom se vydávali za policisty. Seltenreich poté odjel s Arménovým autem do Kladna, kde se mu pokusil vybrat peníze z účtu. Fedorov podle obžaloby následně svázanému Arménovi přelepil páskou ústa i nos, odtáhl ho k jámě v blízkém křoví, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Muž zemřel až po několika minutách.

Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož deliktu 15 let, Richardu Svobodovi 17 let a Jiřímu Seltenreichovi za vydírání sedm let. (18. února 2025)
Pohřbením zaživa v parku na Vidouli skončilo před dvěma lety vymáhání dluhu po arménském občanovi. Kauzu v úterý začal řešit senát Městského soudu v Praze. (18. února 2025)
Fedorov a Svoboda vinu odmítli, Seltenreich svůj podíl na napadení před soudem dříve přiznal.

Svrček v červnu Fedorova a Svobodu upozornil, že jejich činy může posuzovat přísněji než obžaloba. Fedorov by mohl být v případě uznání viny podle soudce potrestán za vraždu spáchanou nejen surovým způsobem, ale také kvůli majetkovému prospěchu či z jiné zavrženíhodné pohnutky. Svobodovi zase hrozí, že trestní senát posoudí jeho jednání nikoli jako vydírání, ale jako účast na vraždě.

Státní zástupkyně chce pro Fedorova výjimečný trest 25 let vězení. Jednání by mělo pokračovat 30. září.

