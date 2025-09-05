Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Páteční jednání se kvůli bezpečnostním opatřením konalo v pražské pankrácké věznici, kde letos v létě vznikla soudní síň. Přístup do ní má za dodržení přísných bezpečnostních opatření i veřejnost a média. Na jednání dohlíželo pět těžkooděnců a další příslušníci vězeňské služby. Obžalovaní na začátek soudu čekali v oddělených celách.
Osypčuk podle obžaloby v listopadu a prosinci 2023 vytvářel se Svobodou a Fedorovem podmínky pro zavraždění muže, s nímž měl Svoboda obchodní i osobní spory.
Věděl, že zemře. Arména zaživa pohřbeného v pražském parku našli až za půl roku
Osypčuk to v pátek prostřednictvím tlumočnice odmítnul. „S nikým jsem se na ničem nedomlouval. Že by někdo něco plánoval, to nevím,“ řekl muž soudu. Následně odpovídal na otázky soudce Lukáše Svrčka. Ten obžalovaného několikrát napomenul, aby mluvil k věci.
Fedorova, Svobodu a Seltenreicha viní obžaloba z vraždy Arména, jehož tělo našla policie při pátrací akci v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích počátkem loňského ledna. Svoboda si podle státní zástupkyně Fedorova najal, aby Arména za 250 tisíc korun vylákal na odlehlé místo a svázal. Společně pak měli muže přimět k tomu, aby splatil milionový dluh.
18. února 2025
Fedorov si k přepadení podle státní zástupkyně přibral svého známého Seltenreicha a také mladou ženu, kterou instruoval, aby se s Arménem seznámila a přivedla ho do parku. Když se tak stalo, recidivista Seltenreich muže za pomoci Fedorova spoutal.
Při tom se vydávali za policisty. Seltenreich poté odjel s Arménovým autem do Kladna, kde se mu pokusil vybrat peníze z účtu. Fedorov podle obžaloby následně svázanému Arménovi přelepil páskou ústa i nos, odtáhl ho k jámě v blízkém křoví, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Muž zemřel až po několika minutách.
Fedorov a Svoboda vinu odmítli, Seltenreich svůj podíl na napadení před soudem dříve přiznal.
Svrček v červnu Fedorova a Svobodu upozornil, že jejich činy může posuzovat přísněji než obžaloba. Fedorov by mohl být v případě uznání viny podle soudce potrestán za vraždu spáchanou nejen surovým způsobem, ale také kvůli majetkovému prospěchu či z jiné zavrženíhodné pohnutky. Svobodovi zase hrozí, že trestní senát posoudí jeho jednání nikoli jako vydírání, ale jako účast na vraždě.
Státní zástupkyně chce pro Fedorova výjimečný trest 25 let vězení. Jednání by mělo pokračovat 30. září.
