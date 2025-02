Arména zaživa pohřbili v pražském parku, soudí muže. Tělo se našlo až za půl roku

Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypchukovi za přípravu téhož deliktu 15 let, Svobodovi 17 let a Saltenreicherovi za vydírání sedm let vězení.

Vymáhání milionové pohledávky po arménském občanovi se podle spisu řešilo v jedné z restaurací v Praze 6. Tuto „zakázku“ podle obvinění přijali Oleg Fedorov a Jiří Saltenreicher. Za to měli dostat odměnu 250 tisíc korun. Vydírání podle obžaloby osnoval Richard Svoboda.

„Pod blíže neuvedenou záminkou jej (Arména) vylákal na odlehlé místo, kde jej měl svázáním znehybnit, a to i za užití násilí,“ popsala státní zástupkyně Jana Murínová.

Obvinění vylákali Arména do parku na Vidouli v noci 4. května 2023, a to za pomoci svědkyně. Podle obžaloby zde Fedorov a Saltenreicher na poškozeného zaútočili v převleku za policisty. Měli plynovou pistoli. Muže spoutali elektrikářskými páskami a přelepili mu ústa. Fedorov poté oběť dotáhl k předem připravené jámě a zaházel zeminou, tvrdí obžaloba.

„Ke smrti poškozeného došlo v důsledku udušení, způsob usmrcení poškozeného lze charakterizovat jako zvlášť trýznivý, neboť lze předpokládat, že poškozený vnímal bezvýchodnost své situace, kdy byl svázaný, nemohl se bránit ani si přivolat pomoc,“ upozornila Murínová. Oběť brutální vraždy policisté objevili po sedmi měsících. Podle spisu si obvinění vzali auto zavražděného, jímž na místo činu přijel a jeho platební karty.

Fedorov, Svoboda a Osypchuk dále podle obžaloby připravovali vraždu Ukrajince, kterou chystali od poloviny listopadu do prosince 2023. „Poškozený měl být usmrcen a jeho tělo zlikvidováno, a to vše kvůli vyřizování obchodních a osobních sporů,“ uvádí obžaloba.

Během dnešního dopoledne senát vyslechl Fedorova, ten popřel, že vraždil. „Souhlasil jsem jen s tím, že ho (poškozeného) vezmeme, zpacifikujeme a předáme. Žádné násilí,“ uvedl Fedorov. Přiznal se jen k tomu, že se Saltenreicherem zaútočili na cizince v parku v převleku za policisty. Za smrt Arména podle Fedorova může zřejmě tajemný Michal, cizinec mluvící rusky a ukrajinsky.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších obviněných. Předseda senátu jednací dny naplánoval až do června.