Příbram

Premiéra důlního geoparku

Hornické muzeum Příbram v areálu Dolu Vojtěch na Březových Horách v sobotu odpoledne slavnostně otevře Geopark Brd a Podbrdska. Návštěvníkům od 14.00 představí dvě desítky velkorozměrových vzorků místních typických hornin a geologických zvláštností z různých období starohor a prvohor, které časově pokrývají období zhruba 300 milionů let. Stejně jako do dalších muzejních expozic včetně podzemních a mimopříbramských platí po celou sobotu symbolické vstupné 1 koruna.

Praha

Den muzeí

Na sobotu 18. května připadá Mezinárodní den muzeí. Většina pražských institucí je proto přístupná zdarma nebo za sníženou cenu. Bez placení se zájemci mohou vypravit například od Národního zemědělského muzea na Letnou. Nedaleko stojící Národní technické muzeum je možné navštívit v případě dospělých za 80 korun a dětí od 6 do 15 let za 40 korun. Volné vstupy do svých objektů má také Národní muzeum vyjma Dětského muzea v Nové budově Národního muzea, kde je vstupné pouze snížené.

Brandýs nad Labem

Uvítají císaře Karla I.

Oblíbená akce, na kterou každoročně míří tisíce lidí, se uskuteční v sobotu 18. května na zámku v Brandýse nad Labem. Od 9.30 tam začne audience u císaře Karla I., což je akce, při níž si město i zámek připomínají svoji slavnou minulost spjatou s posledním majitelem zámku posledním rakouským císařem. Připraveno bude několik různých vystoupení, ukázka dobové techniky, výzbroje a armády, stánky s občerstvením a mnoho dalšího. Slavností doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR.

Lány

Rakovničtí ostrostřelci slaví

Oslavy 310. výročí založení Sboru rakovnických ostrostřelců se uskuteční v sobotu od 13.00 hodin na Masarykově náměstí v Lánech. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku útoku na zdejší obecní úřad i následné parlamentní vyjednávání. V 15.00 hodin budou před restaurací Narpa slavnostní salvou ostrostřelců zahájeny staročeské máje. První zmínka o rakovnickém střeleckém spolku pochází z roku 1514, kdy bylo deset ozbrojených mužů vysláno do Uher na pomoc potlačení selského povstání.