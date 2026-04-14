Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:32aktualizováno  14:32
Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež plavidlo vyvíjí, loď v provozu nebude, pouze ve městě kotví s neaktivní technologií. Kdo bude jejím provozovatelem, zatím není jasné. Společnost jedná s více zájemci v Česku i zahraničí.
Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna 2026) | foto: ČTK

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu v Mělníce. (14. dubna 2026)
Přístav Mělník. (14. dubna 2026)
Ke spalovně odpadu na lodi se v úterý vyjádřili Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika a předseda správní rady firmy PDI Grischa Kahlen, podle kterého je kapacita zařízení na likvidaci zdravotnického odpadu v České republice nedostatečná.

Společnost PDI se zaměřuje na využití a odstraňování odpadů. Zařízení nazvané NAVI-MED 500 je na motorové nákladní lodi, v Mělníce ho společnost zkompletovala. Výroba stála kolem 150 milionů korun, z toho 90 milionů korun byla dotace ministerstva průmyslu.

V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici

PDI označila za nepravdu, že by při provozu technologie vypouštěla do řeky škodliviny. Podle firmy splňuje veškerá legislativní nařízení. „Loď je v současné době ve fázi, kdy ji musíme dodělat tak, aby odpovídala požadavkům našich zákazníků,“ uvedl Kahlen.

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna 2026)
Jindřich Petrlík (vlevo) ze spolku Arnika vystoupil na tiskové konferenci týkající se mělnické spalovny odpadu. (14. dubna 2026)
Loď se spalovnou zdravotnického odpadu v Mělníce. (14. dubna 2026)
Předseda správní rady společnosti PDI Grischa Kahlen po tiskové konferenci spolku Arnika kvůli mělnické spalovně odpadu. (14. dubna 2026)
Podle Petrlíka by se měl odpad dekontaminovat jinými technologiemi přímo ve zdravotnických zařízeních. „Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek,“ uvedl Petrlík.

Podle něj je důležité, aby se v nemocnicích zlepšilo třídění odpadů, protože se v nich často míchá infekční odpad s neinfekčním. „Tím pádem narůstá to množství odpadu,“ vysvětlil Petrlík.

Spalovna u Mělníka přírodu neohrozí, souhlasí s výstavbou ministerstvo

Provozu lodi se spalovnou se obávají i někteří obyvatelé mělnické části Mlazice, téměř 300 jich podepsalo petici proti záměru.

„Hlavním argumentem byl strach o ten (přístavní) bazén a o to vypouštění teplé vody, které v tom záměru bylo uvažováno asi 80 stupňů Celsia,“ uvedl místní obyvatel a člen mělnického politického sdružení Moderní Lokální Kreativní Tomáš Vojta. Podle něj lidem také vadí blízkost obytné zástavby a plánovaný provoz dieselových agregátů.

Čistírna vod v Rybitví používá anammoxové bakterie, jsou výkonné a rychlé

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví na Pardubicku zavedla novou technologii na čištění skládkových vod. Používá k tomu jako jediná v Česku anammoxové...

14. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Právobot není ChatGPT. AI právník musí vždy umět přiznat své limity, říká pro deník Metro jeho autor

„Právobot je nástroj pro asistenci při práci s právem, nikoli náhrada za...

Na českém trhu se objevuje další specializovaný AI projekt, tentokrát zaměřený na právo. Právobot je chatbot na bázi umělé inteligence (AI), který se soustředí na český právní řád a chce veřejnosti...

14. dubna 2026  14:29

