Arnika: Průzkum u čáslavské skládky odhalil znečištění v půdě i vejcích z chovů

Autor: ČTK
  16:10aktualizováno  16:10
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| foto: ČTK

Monitoring okolí čáslavské skládky, který provedla ekologická organizace Arnika, odhalil znečištění v půdě, prachu i ve vejcích slepic z domácích chovů. Vzorky vajec obsahovaly škodlivé polychlorované bifenyly, které mohou pocházet z odpadů navážených na skládku. Prach na příjezdové cestě obsahoval vysoké koncentrace těžkých kovů, například olova, řekli dnes novinářům Jindřich Petrlík a Nikola Jelínek z Arniky. Požadují rozsáhlejší pravidelný průzkum a omezení prašnosti v okolí cesty. Reakci provozovatele skládky, odpadové firmy AVE CZ, ČTK zjišťuje.

"Vnímáme jako problém, že to může být dlouhodobé riziko. Našli jsme určité spektrum látek, které se běžně nesleduje. Je to současný stav, který se může v čase měnit," upozornila Jelínek. "Při uzavírání skládky by mělo dojít k průzkumu půd v okolí a k závěru, jestli je potřeba nějaký dekontaminační zásah, nebo ne," míní Petrlík.

Arnika odebrala loni na jaře 14 vzorků prachu, půdy a vody a čtyři vzorky vajec z domácích chovů s volným výběhem. Rozbory provedly akreditované laboratoře Státního veterinárního ústavu a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeden ze čtyř vzorků vajec překročil evropský limit pro obsah škodlivých polychlorovaných bifenylů. Ve všech čáslavských vzorcích byly oproti vejcím ze supermarketu výrazně zvýšené i škodlivé látky DDT, hexachlorbenzen a pentachlorbenzen. Celkový limit pro dioxiny ale žádný vzorek nepřekročil.

Prach na hlavní příjezdové cestě ke skládce obsahoval 886 miligramů olova na kilogram, ministerstvo životního prostředí přitom jako indikační hodnotu pro půdy v průmyslových areálech uvádí 800 miligramů. Podle Arniky ho bylo dvakrát víc, než je přípustné pro ostatní plochy, jako jsou zahrady nebo pole. Ve stejném vzorku bylo i nejvíce polychlorovaných bifenylů a aromatických uhlovodíků ze všech odebraných vzorků prachu. Postupný pokles znečištění, zejména u těžkých kovů, ve směru od skládky k zástavbě podle Arniky potvrzuje, že se prach z areálu šíří k domům. Půda v okolí ale těžkými kovy významně znečištěná není.

Podzemní ani povrchové vody hygienické limity nepřekračují. Studie ale podle organizace naznačuje, že se vybrané chemické látky ze skládky dostávají do okolního prostředí. V monitorovacím vrtu u skládky byly syntetické látky, které se v přírodě nerozkládají. V podmáčené půdě pod skládkou se objevily látky typické pro skládkový průsak v koncentracích mnohonásobně převyšujících hodnoty od srovnatelných skládek v zahraničí.

Monitoring iniciovalo sdružení Čáslav pro všechny, které bylo dosud na radnici v opozici a dlouhodobě vystupovalo proti rozšiřování skládky. Veronika Jandová z Čáslavi pro všechny uvedla, že sdružení podá podnět České inspekci životního prostředí. Starosta Jaromír Strnad (ČSSD a Nezávislí, nyní My pro Čáslav), který funkci v říjnových volbách obhajuje, výsledky průzkumu nechtěl komentovat. ČTK pouze řekl, že na skládku se už žádný odpad nenaváží. V minulosti uvedl, že město usiluje o důslednou kontrolu skládky.

Lidé v Čáslavi se loni na podzim v místním referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky. Město má změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro nakládání s odpady. Firma AVE CZ navážela odpad do dříve vybudované kapacity uvnitř dosavadního areálu. Provoz této etapy ale nedávno zablokoval soud, který vyhověl Českému svazu ochránců přírody Zelená Čáslav.

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