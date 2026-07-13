Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) podala podnět k černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec na dolním toku Sázavy. Podle ní jde o nelegální stavby, které fungují v právním vakuu - pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. Výsledkem je nelegální vzdouvání vody, ohrožení plavby i praxe, kdy je voda z koryta odváděna stovky metrů daleko, aby následně bez užitku přitekla zpět, uvedla dnes asociace v tiskové zprávě.
Úředníci by podle ní měli zahájit řízení o odstranění nepovolených staveb, zákazu nelegálního vzdouvání vody a zastavení neoprávněného odvodu vody náhony. Vyjádření úřadu ČTK zjišťuje.
"Není možné, aby stát trestal běžné občany za nepovolenou kůlnu, zatímco na jedné z nejvýznamnějších českých řek se vesele provozují nezkolaudované jezy a voda je zcela bezúčelně a jalově odváděna z koryta, čímž se drancuje příroda i omezuje vodní turistika," uvedl předseda AVTS Petr Ptáček.
K jezu v Kamenném Přívozu černošický úřad podle asociace nedohledal stavební povolení, technickou dokumentaci ani povolení k nakládání s vodami. K jezu se navíc nikdo nehlásí, v evidenci majetku ho nemá Povodí Vltavy ani obec. Tato černá stavba však podle AVTS slouží jako zdroj vzdutí pro hned několik malých vodních elektráren.
"Nejbizarnější situace panuje na pravobřežním náhonu. Voda je zde odváděna z toku v délce přes 800 metrů a to tak, že velké množství vody bez jakéhokoli energetického využití často jalově přetéká přepadem těsně před elektrárnami zpět do Sázavy," uvedla asociace. Tato situace podle ní obvykle nastává mimo pracovní hodiny a o víkendech, kdy elektrárna není funkční. Řeka je tak v délce téměř jednoho kilometru bezdůvodně ochuzována o vodu, která protéká náhony zcela zbytečně a na tento odběr není ani platné povolení, tvrdí AVTS.
Ještě horší situace podle ní panuje o kilometr výš v Kamenném Újezdci. V roce 2009 zde sice byla povolena oprava jezu, jenže úřední lhůty vypršely v prosinci 2019. Stavba doposud nebyla zkolaudována a povolení ke vzdouvání nebylo vůbec projednáno. To však nebrání provozu malé vodní elektrárny. Podle asociace by správně měla odebírat pouze vodu, která přirozeně přiteče volným korytem, nikoliv řeku nelegálně vzdouvat.
Tento stav má podle AVTS dopad na statisíce vodáků, kteří Sázavu každoročně navštěvují, úseky pod jezy jsou často suché s minimem vody. Nezákonné vzdouvání vody mění řeku v horké stojaté tůně plné sedimentů s vysokým odparem, kde se vytváří nebezpečný metan, upozorňuje asociace.