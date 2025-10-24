Muž se musí osvědčit ve zkušební době, kterou odvolací soud stanovil na 30 měsíců. Bude na něj dohlížet probační úředník. Soudci navíc odsouzenému zakázali kontaktovat poškozenou advokátku jakoukoliv formou, vyhledávat její blízkost nebo blízkost jejích nejbližších rodinných příslušníků.
Ženě, která po incidentu zanechala advokacie a projevil se u ní posttraumatický stresový syndrom, musí nahradit nemajetkovou újmu ve výši 30 tisíc korun.
Pražský městský soud původně muže letos v červenci uznal vinným z přípravy vraždy. Přiklonil se ale k názoru znalkyň, které uvedly, že vězení by se u obžalovaného zcela minulo účinkem. Uložil mu proto nejpřísnější možnou podmínku, tedy tříletou s pětiletou zkušební dobou.
Podmíněný trest tehdy navrhovala i státní zástupkyně. Muž nikdy předtím nebyl trestaný, má zmenšenou příčetnost a dobré rodinné zázemí. Obhajoba usilovala o úplné zproštění viny.
Dvaačtyřicetiletý pachatel, který trpí lehkou mentální retardací a atypickým autismem, vnímal pražskou advokátku jako příčinu toho, že mu justice dříve omezila svéprávnost a znemožnila mu nakládat s penězi. Frustraci nejprve vyjadřoval slovně a zmiňoval se i o usmrcení právničky.
Loni v červnu si pak vytiskl smuteční oznámení s jejím jménem a s kuchyňským nožem se rozjel tramvají do její kanceláře. Jeho matka ale stihla včas varovat advokátku i policii, která muže zadržela.
Po incidentu skončil muž s IQ 68 v Bohnicích, kde se léčil do letošního února. Na svobodě pak docházel na další léčení. Podle obhájce se mu rodina rozhodla omezit svéprávnost poté, co muž navázal intimní vztah s transsexuálem z etnika, které potom z handicapovaného vylákalo téměř půl milionu korun.
Nebezpečného vyhrožování se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo jinému člověku vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. V základní sazbě hrozí za tento přečin maximálně roční vězení. Sazba za přípravu předem promyšlené vraždy činí 12 až 20 let odnětí svobody.