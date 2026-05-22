Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

Autor: sahu
  17:52aktualizováno  17:52
Sledovat Metro na Googlu
Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé Boleslavi, přímo u tamního obchodního domu Kaufland.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Palla / ZZS KHK

Oba chodci, muž a žena, utrpěli poranění hlavy. Kvůli závažnosti situace musel na místě přistát záchranářský vrtulník.

„Jedna osoba byla transportována letecky do Prahy a druhá pozemní cestou do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ upřesnila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková pro iDNES.cz s tím, že do mladoboleslavské nemocnice byla převezena i samotná řidička, která se nacházela v kolapsovém stavu.

Letecká záchranná služba transportovala zraněnou ženu do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta

Podle policie je velmi pravděpodobné, že za nehodou nestojí nepozornost, ale náhlá indispozice za volantem. „Prověřujeme, že mohla mít žena za volantem zdravotní indispozici,“ potvrdila mluvčí.

Ulice U Stadionu byla kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování policie zhruba na hodinu zcela uzavřena. Přesné příčiny a okolnosti celé události policisté dál zjišťují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

ilustrační snímek

Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé...

22. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Na Příkopě

Na Příkopě

Deštníkem v ulici Na Příkopě. Je jich hodně.

vydáno 22. května 2026  17:45

Uhelný trh

Uhelný trh

Městská policie na Uhelném trhu dokumentuje dopravní přestupek.

vydáno 22. května 2026  17:44

Uhelný trh

Uhelný trh

Lidé si užívají mlžítek.

vydáno 22. května 2026  17:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uhelný trh

Uhelný trh

Záhadné dopravní prostředky na Starém Městě.

vydáno 22. května 2026  17:43

Ani v Čakovicích nezapomínají na své předchozí obyvatele, kteří museli opustit svůj domov.

vydáno 22. května 2026  17:43

Tradiční farmářské trhy na Andělu v Praze 5 nabízejí jak drobné ovoce tak zeleninu vždy nápaditě upravené na stáncích.

vydáno 22. května 2026  17:42

V objektu Staroměstské tržnice vznikla Signal Space Gallery.Je to zajímavé místo.

vydáno 22. května 2026  17:42

V tomto nejkrásnějším měsíci kvetou nejen ušlechtilé rostliny ale i obyčejné šípkové keře a bílé akátové stromy

vydáno 22. května 2026  17:41

Pro bezpečný pohyb na farmářských trzích mezi stánky zakrývané slunečníky je důležité, aby jejich stojany zasahující do uliček mezi stánky byly řádně bezpečnostně označené a nikoliv ponecháno náhodě,...

vydáno 22. května 2026  17:41

Osvěžení u fontány u čakovického zámku v těchto dnech přijde určitě vhod.

vydáno 22. května 2026  17:40

Nádraží Praha Vysočany

Nádraží Praha Vysočany

Celo denní výlet legendárním motorovým vozem řady 854 ,,Hydra" do Mochova přes Neratovice, Brandýs n./L., Lázně Toušeň, Čelákovice a zpět, odjezd z Prahy v sobotu 30.5.2026 v 9:00 a návrat v 18:00.

vydáno 22. května 2026  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.