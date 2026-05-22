Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

Oba chodci, muž a žena, utrpěli poranění hlavy. Kvůli závažnosti situace musel na místě přistát záchranářský vrtulník.
„Jedna osoba byla transportována letecky do Prahy a druhá pozemní cestou do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ upřesnila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková pro iDNES.cz s tím, že do mladoboleslavské nemocnice byla převezena i samotná řidička, která se nacházela v kolapsovém stavu.
Letecká záchranná služba transportovala zraněnou ženu do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Podle policie je velmi pravděpodobné, že za nehodou nestojí nepozornost, ale náhlá indispozice za volantem. „Prověřujeme, že mohla mít žena za volantem zdravotní indispozici,“ potvrdila mluvčí.
Ulice U Stadionu byla kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování policie zhruba na hodinu zcela uzavřena. Přesné příčiny a okolnosti celé události policisté dál zjišťují.
