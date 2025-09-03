„Jízdy si hlídka všimla v Praze při běžné kontrole řidičů v polovině srpna,“ upřesnil pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Dopravní policisté řidiči na místě udělili pokutu tři a půl tisíce korun,“ podotkl mluvčí.
„Šofér s pokutou nesouhlasil, protože se mu zdála zbytečně vysoká, a tak policisté jeho přestupkové jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde ho čeká jistě pokuta daleko vyšší,“ napsali policisté k videu, které zveřejnili na sociální síti Facebook.
|
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Hrdina šoférův styl řízení označil za zbytečné riskování a vyzývá další řidiče, aby si za volantem počínali opatrně. „Obzvlášť v případě, kdy na vašem řidičském umu závisí životy ostatních,“ dodal.
|
21. srpna 2025