V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Autor: svm
  14:02aktualizováno  14:02
Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen pomocí jednoho lokte. Překvapení policisté jeho počínání natočili a cizinci udělili pokutu. Ta se však šoférovi zdála příliš vysoká, případ tak skončil až u přestupkového řízení.

„Jízdy si hlídka všimla v Praze při běžné kontrole řidičů v polovině srpna,“ upřesnil pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

„Dopravní policisté řidiči na místě udělili pokutu tři a půl tisíce korun,“ podotkl mluvčí.

„Šofér s pokutou nesouhlasil, protože se mu zdála zbytečně vysoká, a tak policisté jeho přestupkové jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde ho čeká jistě pokuta daleko vyšší,“ napsali policisté k videu, které zveřejnili na sociální síti Facebook.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Hrdina šoférův styl řízení označil za zbytečné riskování a vyzývá další řidiče, aby si za volantem počínali opatrně. „Obzvlášť v případě, kdy na vašem řidičském umu závisí životy ostatních,“ dodal.

21. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Ve Valašském Meziříčí tvořilo na konci prázdnin 35 streetartových umělců

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijelo na konci prázdnin 35 streetartových umělců z různých míst Česka. Na stovkách metrů dlouhé zdi oddělující průmyslový...

3. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ústečtí radní schválili zakázku na projekt pro plánovanou opravu panelových domů

Ústečtí radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a dalších podkladů pro plánovanou rekonstrukci dvou panelových domů v...

3. září 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky literární rezidence se stipendiem

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky takzvané literární rezidence, kdy město na měsíc poskytne zázemí pro autorskou tvorbu vybranému spisovateli či...

3. září 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Game of Artists: Další kolo živé umělecké soutěže už 4. září v Paláci Adria

3. září 2025  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně modernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Centrum nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci...

3. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.