Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

„Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán na dvou osobách, hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 20 let, nebo výjimečný trest,“ uvedl policejní mluvčí major Jan Daněk. Kriminalisté budou na státní zastupitelství podávat podnět na jeho vzetí do vazby.
Po páteční výzvě kriminalistům se přihlásili čtyři svědci události. Jeden z nich dokonce poskytl videozáznam z telefonu, který zachycuje samotný konflikt. „Děkujeme všem, kteří naší výzvě věnovali pozornost a přispěli tak k objasnění okolností případu,“ dodal Daněk.
Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože
Incident se odehrál ve středu večer v autobusu v Lešanské ulici v Praze 11. Podle dosavadních zjištění se konflikt rozhořel po slovní potyčce tří česky mluvících mužů se ženou, která vyústila v násilnou rvačku s použitím nožů.
Policisté, kteří na místo dorazili jako první, museli obětem zastavit masivní krvácení pomocí turniketového škrtidla a tlakových obvazů. Záchranáři následně převezli všechny tři zraněné – dva pobodané muže a jednoho cestujícího s interními komplikacemi – do pražských nemocnic.
Podezřelého se podařilo zadržet jen několik minut po činu nedaleko zastávky. Policie při zásahu použila donucovací prostředky.