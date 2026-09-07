Autobus MHD za sebou vlekl seniorku, řidiči hrozí vězení. Policie hledá svědka

Nehoda se stala kolem páté hodiny na autobusové zastávce Katovická. Seniorka nastupovala do autobusu v jeho zadní části, když ji zachytil rozjíždějící se vůz. Autobus ji následně několik metrů vlekl po chodníku.
Na pomoc ženě přispěchalo několik lidí. Přivolaní záchranáři ji převezli do nemocnice, kde byla hospitalizována.
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Policisté mají k dispozici kamerový záznam, který nehodu zachytil. Potřebují vyslechnout především mladého muže, který se v době nehody nacházel nejblíže. Jeho svědectví je podle nich pro objasnění případu klíčové.
Řidič autobusu je podezřelý ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud by byl odsouzen, hrozí mu až dva roky vězení.