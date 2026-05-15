Incident se odehrál 4. dubna odpoledne kolem 15. hodiny. Policie o něm informovala až nyní.
Řidič autobusu tehdy rutinně zavřel dveře a chtěl pokračovat na další zastávku. K předním dveřím však přispěchal další potenciální pasažér. Když se do autobusu nedostal ani po stisknutí tlačítka pro vstup, začal do dveří bušit pěstí a skleněnou výplň nakonec rozbil.
„Celou událost zachytily kamery a nyní pátráme po totožnosti neznámého muže, který se uvedeného jednání dopustil. Žádáme proto veřejnost o spolupráci, a v případě, že by někdo uvedeného muže poznal, ať se ozve na linku 158,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Lahoda.
Případ policie prověřuje jako podezření z poškození cizí věci. Pachateli hrozí až jeden rok vězení.
VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře
Podobný incident se stal koncem dubna na zastávce Želivského. Neznámý muž se marně domáhal vstupu do odjíždějícího autobusu. Zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře.