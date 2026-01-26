Soupravy metra nebudou ve stanici Zličín zastavovat, ale pouze projíždět. Odklon platí i pro autobusové linky ze Zličína, které taktéž končí ve Stodůlkách. Policisté na místě spolupracují i s dispečery dopravního podniku.
Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...
Sídliště Solidarita
Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!
Sídliště Solidarita
Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!
Sídliště Solidarita
Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!
Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích
Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů
Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...
Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt
Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...
Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy
Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....
Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy
Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...
Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc
Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...
Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo
Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...
Prodej Rodinný dům, 130m2, Horka
Horka, okres Chrudim
2 690 000 Kč
Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii
Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....
Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat
Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...