Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Autor: tami
  12:32aktualizováno  12:39
Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov je dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.

Auto se nabouralo po 11. hodině u ulice Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela pravý jízdní pruh. Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.

„Vozidlo mělo narazit do stěny tunelu. Řidička má pouze lehké oděrky, do nemocnice nechce,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Řidičku ošetřili zdravotničtí záchranáři.

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Na místě zasahovali také hasiči. „Provedli jsme zasypání únikových provozních kapalin a vozidlo jsme otočili zpět na kola,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč s tím, že tým provedl protipožární opatření a zajistil úklid komunikace, aby mohla být doprava částečně zprovozněna.

Na místo také zamířila odtahová služba, aby nabouraný vůz odklidila. Příčinu nehody budou dále zjišťovat dopravní policisté.

