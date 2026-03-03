Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Auto se nabouralo po 11. hodině u ulice Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela pravý jízdní pruh. Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.
„Vozidlo mělo narazit do stěny tunelu. Řidička má pouze lehké oděrky, do nemocnice nechce,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Řidičku ošetřili zdravotničtí záchranáři.
|
Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce
Na místě zasahovali také hasiči. „Provedli jsme zasypání únikových provozních kapalin a vozidlo jsme otočili zpět na kola,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč s tím, že tým provedl protipožární opatření a zajistil úklid komunikace, aby mohla být doprava částečně zprovozněna.
Na místo také zamířila odtahová služba, aby nabouraný vůz odklidila. Příčinu nehody budou dále zjišťovat dopravní policisté.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz