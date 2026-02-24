Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

  6:02aktualizováno  6:02
Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš její úplný závěr. Budoucí motoristé totiž po dokončení kurzu často narážejí na nečekanou překážku – na závěrečné zkoušky mohou čekat měsíc, v některých případech i dva. Potíže přicházejí při hledání termínu závěrečných jízd. Těch je totiž jen omezený počet, stejně jako komisařů, kteří musejí být u zkoušky přítomni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií

„Největší problémy mají velké pražské autoškoly s nižší úspěšností. Žáci pak čekají na opravné termíny a vzniká tak fronta,“ vysvětluje bývalý komisař, který si přál zůstat v anonymitě. „Některé autoškoly přihlásí na zkoušku jedenáct lidí a uspěje jeden,“ dodal.

Jak správně předjet cyklistu? Zkuste si nové videootázky pro autoškoly

S dlouhou čekací dobou měla zkušenost i Klaudie z Prahy. Autoškolu pak dělala déle, než původně plánovala.

„Problém nebyl v průběhu kurzu, ale po jeho konci. Čekací doba na zkoušku z jízd v Praze byla po absolvování testu dva měsíce. To v praxi znamená, že si musíte buď doplatit další jízdy nebo jdete na zkoušku potom, co jste dva měsíce neseděli za volantem,“ vysvětluje. Na tento problém narážejí Pražané převážně v letních měsících, kdy jsou autoškoly nejvytíženější.

„Bez omluvy nepřijdou“

„Čekací doba 60 dní a více je ojedinělá. Problém může vzniknout jen v několika největších autoškolách, které kapacitně převyšují možnosti našeho oddělení,“ říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Město však žádnou pomoc pro žadatele o řidičské oprávnění na dřívější vykonání zkoušky v současné chvíli nenabízí.

Podle Hofmana ale není problémem jen vysoká neúspěšnost. Čekací dobu prodlužují i ti žadatelé, kteří na zkoušku bez včasné omluvy nedorazí. Nelze pak využít prostor a čas pro někoho jiného. I to pak prodlevu prodlužuje.

Výchova řidičů je tragická. Autoškoláci při výuce často ani nezařadí pětku

Ve většině pražských autoškol dokončí zájemci základní kurz skupiny B průměrně zhruba za tři až čtyři měsíce. Ze zákona musí budoucí řidič najezdit minimálně 28 hodin za volantem a absolvovat další hodiny teorie.

Autoškola
Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)
Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)
Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)
15 fotografií

Po řádném zvládnutí kurzu přihlašuje žáka autoškola ke zkoušce. Ta má dvě části – nejprve musí žák splnit test a až po jeho dokončení může usednout ke zkoušce za volantem.

Ve chvíli, kdy se žák přihlásí na první termín zkoušky, začíná běžet dvanáctiměsíční lhůta na její splnění a má na to jen tři pokusy.

Zajímají je jen peníze

„Problém je, že v Praze je nedostatek komisařů a některé autoškoly nabírají velké množství žáků, na které však nejsou kvalitně připraveny. Důležité jsou pro ně jen peníze zájemců o řidičák. Přihlásí potom deset studentů ke zkoušce, tu však zvládnou jen dva či tři z nich a zbylí se pak musejí ‚postavit‘ do fronty a čekat na opravný termín,“ říká majitel jedné z pražských autoškol Petr Crkva.

Razie na černošickém úřadě, kvůli řidičákům

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)

Na černošickém úřadě v Podskalské ulici v Praze zasahovala policie 28. ledna. Policejní razie padla na oddělení autoškolství. Jak později vyšlo najevo, důvodem bylo podezření na neoprávněné vydávání řidičských průkazů. Podle vyšetřovatelů někteří žadatelé zkoušky vůbec neabsolvovali, případně proběhly nestandardně, přesto získali potvrzení o odborné způsobilosti. Policie zadržela a obvinila 16 osob. Černošičtí komisaři jsou obviněni z účasti naorganizované skupině, zneužití pravomoci úřední osoby nebo přijetí úplatku. Na možné nekalé praktiky upozornilo ministerstvo dopravy. Policie se v celé ČR dále zabývá více než 200 podobnými případy.

V Praze je momentálně registrováno 192 autoškol, komisařů je na celé město zhruba patnáct. To na počet žadatelů nestačí. „Zcela zásadním důvodem je značná neatraktivnost zaměstnání v pozici zkušebního komisaře řidičů. To souvisí například s tím, že je složité se do oboru vůbec dostat,“ vysvětluje Hofman.

Komisaři totiž musejí absolvovat osmitýdenní výcvik mimo domov. Ten je ale poměrně drahý a práce vzhledem k náročnosti není dobře finančně ohodnocená.

Fiktivní pobočky

Některé autoškoly posílají zájemce o opravné zkoušky mimo Prahu. V menších městech totiž není tolik studentů a tamní autoškoly jsou méně vytížené. Student tak může po své žádosti vykonat zkoušku kdekoli. Podle magistrátu si některé autoškoly zakládají právě pro tyto případy fiktivní provozovny mimo město – třeba v Praze-západ.

Kapacity zkušebních komisařů tam ale nedávno oslabil policejní zásah v Černošicích. Na tamním úřadu kriminalisté zadrželi šestnáct lidí v případu neoprávněného získávání řidičských průkazů.

Test českých autoškol odhalil významné nedostatky, některé vás řídit nenaučí

„V Praze-západ skoro žádní komisaři nejsou,“ popisují odborníci. A že by se zničehonic někde objevili zájemci o tuto práci, na to to zatím nevypadá.

Podle magistrátu zde hraje roli i jejich věkový průměr a to, že brzy odejdou do penze. „Mladí lidé o tuto práci zájem nemají,“ konstatoval Hofman. „Zejména ve větších městech se bude situace spíše zhoršovat s odchody některých do důchodu,“ říká mluvčí.

V současnosti chybí v metropoli šest zkušebních komisařů. Dokud se nepodaří alespoň částečně zacelit jejich nedostatek, bude podle magistrátu neutěšený stav trvat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Ze staré stanice vyrostla nová hasičská základna v Holešovicích.

vydáno 24. února 2026  8:41

Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách a náměstí Kinských

Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách a náměstí Kinských

Již v létě 2026 má být zahájen provoz na nové trolejbusové lince 53 která nahradí autobusovou linku 176 v nepozměněné trase Karlovo náměstí - Stadion Strahov. Řepský SOR CITY NB12 ev.č. 3687.

vydáno 24. února 2026  8:41

Třetina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Domácí péče přitom nestačí

24. února 2026  8:33

Na silnicích v horských oblastech Vsetínska zůstává nesouvislá vrstva sněhu

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích v horských oblastech Vsetínska, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávala dnes ráno v lesních úsecích...

24. února 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion. (24. února...

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle...

24. února 2026  6:22,  aktualizováno  8:24

Magistr ze studia videoher. Univerzita Karlova rozšiřuje nabídku programů, nově má obor Game Studies

Dvouletý magisterský program v angličtině se věnuje digitálním hrám jako...

Mezi sedmi programy, které se rozhodla Univerzita Karlova (UK) od akademického roku 2026/2027 zařadit do svého studijního plánu, je mimo jiné navazující magisterský obor Game Studies, který bude...

24. února 2026

Kolony u Metropole Zličín? Řešení už vzniká, nový most povede přes testovací trať metra

Součástí Depa Zličín je i zkušební trať v délce 1805 metrů.

U nákupního centra Metropole Zličín se pravidelně tvoří kolony. Důvodem je silný provoz a dlouhodobě nevyhovující řešení vjezdu na parkoviště. Pomoci má nový příjezd přímo z Rozvadovské spojky....

24. února 2026  7:35

Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí...

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. V rámci revitalizace se...

24. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Ilustrační snímek

V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...

24. února 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

Autoškola

Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš její úplný závěr. Budoucí motoristé totiž po dokončení kurzu často narážejí na nečekanou překážku –...

24. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté na lyžích hlídají ledové sochy i turisty, pomáhají také záchranářům

Policejní lyžařské hlídky působí již sedmou sezonu v Beskydech a v Jeseníkách....

Letošní zimní sezona na horách byla štědrá na sníh, takže si ji užili i policisté hlídkující v Beskydech a v Jeseníkách na lyžích. Jejich služba tam navíc potrvá ještě měsíc - slouží od prosince až...

24. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

MDŽ pro Ukrajinu! Jeden stadion, stovky běžců a pomoc, která může zachraňovat životy

Účastníci podzimního RUN4UKR2

Armádní stadion na Julisce se na Mezinárodní den žen převleče do modré a žluté. Účastníci charitativní akce RUN4UKR3 naběhají kilometry, které pomohou ukrajinským ženám.

24. února 2026  5:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.