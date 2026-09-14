AVE CZ: Naměřené hodnoty v okolí čáslavské skládky nepřekračují limity

Obyvatelé Čáslavi na Kutnohorsku nejsou podle odpadové společnosti AVE CZ nijak ohroženi místní skládkou. Monitoring jejího okolí, který provedla ekologická organizace Arnika, odhalil znečištění v půdě, prachu i ve vejcích slepic z domácích chovů. Podle AVE však naměřené hodnoty nepřekračují zákonné limity. Firma to dnes sdělila ČTK. Reagovala tak na zveřejnění studie, podle níž je areál pravděpodobně zdrojem kontaminace pro své okolí.
Arnika odebrala loni na jaře v okolí skládky vzorky prachu, půdy, vody a vajec z domácích chovů s volným výběhem. Rozbory provedly laboratoře Státního veterinárního ústavu a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeden ze čtyř vzorků vajec překročil evropský limit pro obsah škodlivých polychlorovaných bifenylů. Ve všech čáslavských vzorcích byly oproti vejcím ze supermarketu výrazně zvýšené i škodlivé látky DDT, hexachlorbenzen a pentachlorbenzen. Celkový limit pro dioxiny ale žádný vzorek nepřekročil.
Prach na příjezdové cestě obsahoval podle ekologů koncentrace olova, které převyšovaly hodnotu pro průmyslová území. Podzemní ani povrchové vody hygienické limity nepřekračovaly. Studie však podle organizace naznačuje, že se vybrané chemické látky ze skládky dostávají do okolí.
AVE CZ namítla, že studie neprokazuje původ kontaminace, její šíření ani souvislost se skládkou. Zásadní podle ní je, že naměřené hodnoty nepřekročily zákonné limity. Výjimkou byl jeden vzorek vajec, který mírně přesáhl limit pro indikátorové polychlorované bifenyly. Společnost podotkla, že tento vzorek pocházel z nejvzdálenějšího sledovaného chovu, kde je souvislost s dopadem skládky nejméně pravděpodobná. Ve vodách nebyl překročen limit pro pitnou vodu a u prachu Arnika žádné platné limity pro tuto matrici vůbec nepoužila, dodala firma.
Ekologové už dříve uvedli, že se v okolí skládky vyskytuje zátěž, kterou nelze vysvětlit jen zemědělskou minulostí krajiny. "Každé jednotlivé číslo by šlo zpochybnit, dohromady ale ukazují na jeden zdroj," řekla odbornice Arniky na toxické látky v životním prostředí Nikola Jelínek.
Lidé v Čáslavi se loni na podzim v místním referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky. Město má změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro nakládání s odpady. Firma AVE CZ navážela odpad do dříve vybudované kapacity uvnitř dosavadního areálu. Provoz této etapy ale nedávno zablokoval soud, který vyhověl Českému svazu ochránců přírody Zelená Čáslav.