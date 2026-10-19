AVE CZ zatím nemůže obnovit provoz čáslavské skládky, soud zamítl její návrh

Nejvyšší správní soud (NSS) nevyhověl společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která chtěla ještě před konečným rozhodnutím sporu obnovit provoz skládky v Čáslavi na Kutnohorsku. Soud zamítl její návrh na odkladný účinek kasační stížnosti, kterou ve sporu podala. Podle NSS by mohla vzniknout újma na životním prostředí, přerušení provozu skládky navíc neohrožuje odpadové hospodářství regionu. Zamítnutí žádosti o odkladný účinek není konečným rozhodnutím a nepředjímá výsledek řízení. Vyplývá to z usnesení soudu, které dnes ČTK poskytl Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Zelená Čáslav. Reakci AVE CZ ČTK zjišťuje.
Další rozšiřování čáslavské skládky odmítli loni lidé v referendu. Město má změnit územní plán tak, aby plochu pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro nakládání s odpady. Firma však ukládala odpad i do dříve připravené oddělené části, které se plebiscit netýkal. Kapacita 595.000 metrů krychlových by měla vystačit přibližně na pět let. Navážení odpadu do této části musela přerušit.
Příslušné povolení ministerstva životního prostředí, které umožnilo provoz takzvané etapy IV.B, v srpnu zrušil Krajský soud v Praze a vrátil věc ministerstvu k dalšímu projednání. Vyhověl tak žalobě ČSOP Zelená Čáslav. Ministerstvo i AVE CZ proti rozsudku podaly kasační stížnost. Firma požádala NSS o odkladný účinek své stížnosti, který by umožnil obnovit účinky zrušeného povolení ještě před konečným rozhodnutím soudu.
NSS dospěl k závěru, že přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti by mohla hrozit závažná újma na životním prostředí a právech žalobce a dalších osob. "Riziko vzniku této újmy je přitom dostatečné pro posouzení věci, přičemž přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je také v rozporu s veřejným zájmem na ochraně životního prostředí, který již sám o sobě v daném případě převažuje nad stěžovatelem tvrzenou ekonomickou hrozící újmou," stojí v usnesení.
Soud nezpochybnil, že existuje veřejný zájem na řádném a bezpečném nakládání s odpady. Stěžovatel však podle něj nedoložil, že by tento veřejný zájem byl nepřiznáním odkladného účinku ohrožen. Naopak z předložených důkazů vyplývá, že kapacity ostatních zařízení jsou dostatečné a odpadové hospodářství v regionu přerušením provozu čáslavské skládky není ohroženo, uvedl NSS.
Soud vzal v úvahu i průzkum kontaminace okolí skládky, který v srpnu zveřejnila organizace Arnika. Monitoring odhalil znečištění v půdě, prachu i ve vejcích slepic z domácích chovů. Vzorky vajec obsahovaly škodlivé polychlorované bifenyly, které mohou pocházet z odpadů navážených na skládku. Prach na příjezdové cestě obsahoval vysoké koncentrace těžkých kovů, například olova.
AVE CZ tvrdí, že obyvatele skládka nijak neohrožuje. Monitoring podle ní neprokazuje původ kontaminace, šíření ani souvislost se skládkou. Zásadní podle ní je, že naměřené hodnoty nepřekročily zákonné limity. Výjimkou byl jeden vzorek vajec, který mírně přesáhl limit pro polychlorované bifenyly. Společnost podotkla, že vzorek pocházel z nejvzdálenějšího sledovaného chovu, kde je souvislost s dopadem skládky nejméně pravděpodobná.
NSS věc zařadil k přednostnímu projednání. "Ačkoliv zatím nejde o konečné rozhodnutí, je to podle nás důležitý signál, že životní prostředí a zdraví lidí mají před finančními zájmy přednost. Věříme, že i rozsudek Krajského soudu v Praze před Nejvyšším správním soudem obstojí," uvedl právní zástupce spolku ČSOP Zelená Čáslav Vincenc Bouček.