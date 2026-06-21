AVE Kolín chystá zvýšení kapacity překladiště odpadů v areálu v Třídvorské ulici

Odpadová společnost AVE Kolín chystá navýšení kapacity překladiště odpadů v areálu v Třídvorské ulici ze současných 20.000 na 45.000 tun za rok. Vzniknout má nová automatická překládací stanice a k ní kontejnerová stání. Záměr nyní prochází posuzováním vlivu na životní prostředí, středočeský krajský úřad zahájil zjišťovací řízení. Společnost se tak připravuje na chystané legislativní změny v odpadovém hospodářství, řekla ČTK její jednatelka Věra Suchomelová.
"Jde o rozšíření stávajícího prostoru, záměrem je vybudovat automatickou překládací stanici s lisovací jednotkou. V současné chvíli nepřekládáme veškerý odpad do uzavíratelných kontejnerů, do koncových zařízení na zpracování odpadu jezdíme také svozovými vozy napřímo. Cílem je překládat většinu odpadu," řekla Suchomelová. Společnost AVE se tak podle ní připravuje na změny v odpadovém hospodářství, zejména na omezení skládkování po roce 2030. "Koncovými zařízeními pro nakládání s odpady už nebudou jen skládky, ale budou to například ZEVA, spalovny, což si vyžádá převozy i na delší vzdálenosti," řekla Suchomelová.
Pokud záměr letos získá souhlasné stanovisko, nová překládací stanice s lisovací jednotkou by měla vzniknout příští rok. "K navýšení kapacity na 45.000 tun nedojde najednou, ale postupně. Jedná se o investici do budoucnosti," dodala Suchomelová. Náklady na novou stanici se odhadují asi na pět milionů korun.
Společnost AVE Kolín zajišťuje svoz a nakládání s odpady v Kolíně a v okolních obcích, ke konci roku 2025 obsluhovala společnost téměř 40.000 obyvatel. V Kolíně zajišťuje vedle likvidace odpadů i údržbu veřejného osvětlení, zeleně, opravy, letní i zimní údržbu komunikací a úklid. Za rok 2025 dosáhla firma obratu 323 milionů korun.