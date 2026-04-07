AVE začíná opět navážet odpad na čáslavskou skládku, město to chce monitorovat

Autor: ČTK
  14:42aktualizováno  14:42
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Společnost AVE odpadové hospodářství začíná po více než ročním přerušení provozu opět navážet odpad na čáslavskou skládku. Její další rozšiřování odmítli loni v říjnu lidé v referendu. Firma však chce umisťovat odpad do dříve připravené kazety, které se referendum netýkalo. Kapacita 595.000 metrů krychlových by měla vystačit přibližně na pět let, informoval ČTK mluvčí AVE CZ Milan Tománek. Vedení města uvedlo, že pohyb vozidel na skládce by měly monitorovat drony. Odpůrci rozšíření skládky se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Odpadová společnost AVE CZ kritiku odmítá.

Opoziční uskupení Čáslav pro všechny na facebooku vyzvalo k důsledné kontrole provozu skládky. Podle starosty Jaromíra Strnada (ČSSD a Nezávislí) o totéž usiluje i vedení města. "Připravujeme taková opatření, aby skládkování bylo pod kontrolou. Je dohodnuto, že každé auto, které bude na skládce ukládat odpad, bude monitorováno drony. Kdykoliv se bude moci zkontrolovat, co se tam vysypalo," řekl Strnad ČTK. Drony podle něj zajistí odpadová firma.

Provoz skládky v minulosti přerušilo odvolací řízení, které oddálilo nabytí právní moci integrovaného povolení k etapě skládky IV.B, které se loňský plebiscit už netýkal. Proces EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, trval podle firmy téměř dva roky, od podání žádosti koncem roku 2022 do vydání závazného stanoviska ministerstva životního prostředí v srpnu 2024. Poté přišlo na řadu řízení o změně integrovaného povolení, jehož pravomocné dokončení oddálilo odvolání kraje a spolku ČSOP Zelená Čáslav. Spolek na facebooku uvedl, že chce vývoj kolem skládky dál sledovat. Pokud získá finanční podporu, bude trvat na přísných podmínkách, a to i soudní cestou.

V procesu EIA i navazujícím správním řízení bylo podle Tománka vypořádáno velké množství námitek. Závazné stanovisko EIA i pravomocné integrované povolení podle něj potvrdily, že provoz skládky je v souladu s legislativou, je bezpečný pro životní prostředí i obyvatele a zároveň nezbytný pro fungování odpadového hospodářství v regionu.

Přerušení provozu skládky od 1. ledna 2025 mělo podle Tománka přímý dopad na odpadové hospodářství kraje. Komunální odpad z Čáslavi a více než 90 dalších obcí musel být odvážen do vzdálenějších zařízení, což mělo dopady na přepravní náklady, logistiku i environmentální stopu. "Tři roky správních řízení jen proto, abychom mohli využít kapacitu, která je fyzicky připravena a ekologicky zabezpečena, jsou smutným obrazem současné míry byrokratizace povolovacích procesů v České republice," dodal Tománek.

Krajská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN) namítla, že kraj dlouhodobě rozlišoval mezi již stavebně vybudovanou etapou IV.B a dalším rozšiřováním areálu. S využitím etapy IV.B vyslovil souhlas, a to s ohledem na dopady omezeného provozu na odpadové hospodářství regionu. Zároveň však poukazoval na své výhrady k procesu EIA a na připomínky, které podle něj nebyly v minulosti dostatečně vypořádány.

Romba podotkla, že kraj podal odvolání v březnu 2025 a následně se opakovaně dotazoval na stav rozhodnutí. "Délku řízení proto nelze zjednodušeně přičítat postoji kraje. Ten naopak od počátku jasně deklaroval, že etapě IV.B nebrání, zároveň však trvá na tom, že případné další rozšiřování skládky musí být posuzováno důsledně a v souladu s platnými pravidly odpadového hospodářství," zdůraznila Romba.

Čáslavská radnice po loňském referendu pracuje na změně územního plánu, po níž plochu určenou pro rozšíření skládky nebude možné využít pro nakládání s odpady. Strnad uvedl, že pracovníci stavebního úřadu zpracovávali zadání a zastupitelé by se měli záležitostí opět zabývat na červnovém jednání.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.