Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

Robert Božovský
  20:52aktualizováno  20:52
Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v neděli otevíral novou silnici v Mladé Boleslavi, zástupci ANO vyrazili přesvědčovat voliče do Kralup nad Vltavou, Slaného a Kladna. A není se co divit. Podle politologa Lukáše Jelínka může být Středočeský kraj vzhledem ke své lidnatosti, poloze a složení obyvatelstva v těchto volbách takzvaným jazýčkem na vahách.
Na Palackého náměstí v Kralupech čeká v půl desáté ráno na předsedu ANO Andreje Babiše několik desítek příznivců, většinou seniorů. Mladších je tady, možná i kvůli zvolenému času, jen několik. Propagační materiály a čepice jdou na dračku.

„Tak kde máme toho Babišáka? Snad přijdou hlavně normální slušný lidi a ne ty svině podnikatelský, který ho nemají rádi,“ říká ještě před příjezdem předsedy ANO starší žena o dvou francouzských holích. Ignoruje skutečnost, že i Babiš je podnikatel. On je ten „její“.

Babiš přijíždí s několikaminutovým zpožděním. Omlouvá se, že ho zdrželo ranní jednání s prezidentem Petrem Pavlem. „Zajímal ho vývoj kauzy Čapí hnízdo, naše představy o případném sestavování nové vlády, mluvili jsme i o mezinárodní situaci,“ říká.

„Preference nám teď klesají, nechápu proč, když má Fialova vláda jeden průšvih za druhým. Ale mobilizujeme, každý hlas je potřeba,“ burcuje přítomné Babiš.

Vyzbrojen českou vlaječkou dorazil i místní důchodce Zikmund Pokorný. „Jsem Babišův příznivec a vlajkonoš. Jezdím i na demonstrace do Prahy. Sem jsem přišel, abych si poslechl konečně někoho, kdo mluví pravdu. I když mě už se to netýká, byl bych třeba pro snížení věku odchodu do důchodu na pětašedesát let,“ říká.

Výjimkou v davu je skupina chlapců, na hranici plnoletosti. „Jsme studenti z kralupského Dvořákova gymnázia. Při nedávných studentských volbách u nás ANO dostalo jen dva hlasy. Tak jsme se přišli podívat, co za kydy tady od Babiše uslyšíme, zasmějeme se a vyfotíme se s ním. Bereme to celé jako recesi,“ popisuje důvod účasti na mítinku jeden z mladíků Jan Doboš.

Na akci dohlíží jen dvojice strážníků. „Doufám, že mi nenecháte odtáhnout auto. Asi jsem ho v tom stresu a rychlosti moc dobře nezaparkovala,“ vyptává se jich ustaraně bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně za ANO Helena Válková. Odpověď, že auto má stále na místě, ji uklidnila.

Táhni tam, táhni jinam

Karavana ANO míří z Kralup do 15 kilometrů vzdáleného Slaného. Na Babiše tu čeká asi stohlavý dav a vítá ho potleskem. Propagační materiály a čepice s nápisy Sorry jako a Silné Česko jdou na dračku.

„Vzala jsem si knížku a klíčenku. Až to doma ukážu mladým, už se mnou vůbec nebudou mluvit,“ svěřuje se starší žena vedle stojící sousedce.

Babiš představuje body z volebního programu. Místní se ptají na věci týkající se důchodové reformy, migračního paktu i odměňování pedagogů. Vše pozorně sleduje senior, který podle svých slov ještě není rozhodnutý, koho zvolí. Přestože jeho hlavu zdobí reklamní čepice hnutí, která je zadarmo. „Času na rozhodnutí je ještě dost,“ konstatuje.

„Nechceme euro,“ hlásá mimo jiné předseda ANO. „Já ho chci. Táhni zpátky na Slovensko,“ reaguje muž středního věku projíždějící přes náměstí na bicyklu. „A ty táhni na tom kole do hajzlu,“ bouří se dav Babišových příznivců.

Schillerovou čekalo bouřlivé přivítání

Naopak poklidná atmosféra panuje na předposlední zastávce středočeského dne ANO na náměstí Jana Masaryka v Kladně. „Zvláštní místo, dívejte se raději na mě,“ žertuje Babiš. Kulisu mu totiž dělají předvolební billboardy SPOLU a Pirátů. I tady zazní nutnost mobilizovat.

Předvolební turné v kraji Babiš končí odpoledne na kladenském Václaváku, jak místní nazývají Václavské náměstí. Na Rodinný den ANO sem dorazilo kolem tří set lidí. Kdo čekal Babišovy odpůrce, byl zklamán.

Bouřlivého přivítání se dočkala zejména stínová ministryně financí hnutí Alena Schillerová, která ladným pohybem doslova protančila na pódium. Tým ANO představil svůj program. Opakují se slova o mobilizaci.

Babiš, Schillerová, Karel Havlíček a Adam Vojtěch odpovídají na několik dotazů svých příznivců. Týkaly se například kauz provázejících stávající vládu premiéra Petra Fialy. Kampaň završilo ANO v pondělí na několika místech v Praze.

