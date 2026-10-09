Babiš odvolil v Průhonicích, za úspěch ANO by považoval obhajobu výsledku

Za úspěch hnutí ANO ve volbách by jeho předseda a premiér Andrej Babiš považoval obhajobu výsledku z roku 2022. Řekl to novinářům poté, co dnes odpoledne odevzdal v Průhonicích u Prahy svůj hlas v komunálních volbách. Volby považuje za důležité, protože lidé v nich rozhodují o tom, kdo bude spravovat jejich obce a města. Dodal, že z pohledu vlády je pro něj zásadní především složení nového vedení Prahy. S Babišem k volebním urnám dorazila také jeho manželka.
Babiš připomněl, že před čtyřmi lety bylo ANO v opozici a on sám se intenzivně věnoval předvolební kampani po celé republice. Letos podle něj hnutí kvůli vládním povinnostem nemělo na kampaň tolik času.
Za důležité označil také to, kdo se stane starostou Průhonic, kde žije. Z pohledu vlády je ale podle něj nejvýznamnější výsledek voleb v hlavním městě. "A jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, což si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře," řekl Babiš.
Před čtyřmi lety ANO získalo 1 748 mandátů ve vedení obcí. Ve volbách do pražského zastupitelstva tehdy zvítězila koalice Spolu se ziskem 19 mandátů, druhé ANO získalo 14 křesel a skončilo v opozici.
Předseda vlády zdůraznil, že stát v Praze financuje řadu projektů v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy či kultury. Spolupráce vlády s magistrátem by podle něj mohla pomoci také při výstavbě bytů. "Pokud nové vedení Prahy bude odmítat spolupráci s vládou, jak to bylo doposud, tak samozřejmě na to doplatí hlavně obyvatelé Prahy, kteří by mohli mít lepší život," uvedl.
K senátním volbám Babiš uvedl, že zatím nedokáže odhadnout, kolik kandidátů ANO postoupí do druhého kola. Hnutí je následně podle něj připraveno podpořit je v rámci svých časových možností. Kritizoval také současné fungování Senátu, který podle něj vrací vládní návrhy zákonů především z politických důvodů.
Babiš konkrétní odhad volební účasti neuvedl. Připomněl, že již dříve vyzval občany, aby k volbám přišli. Podle něj je důležité, aby lidé využili možnost rozhodnout o tom, kdo je bude zastupovat na místní, krajské či celostátní úrovni. Zároveň uvedl, že se těší na konec předvolební kampaně, kterou podle něj provázely také osobní útoky.