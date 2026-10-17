Babiš: Výsledek ANO ve volbách je katastrofální, hnutí musí vyřešit, kdo pracuje

Výsledek hnutí ANO v senátních volbách, když nezískalo žádný mandát, je katastrofální, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí se podle něj musí zamyslet nad tím, kdo pracuje a kdo se pouze spoléhá na silnou značku. Nepředpokládá ale změnu strategie vlády s ohledem na volební výsledek. Výroky o neplnění programu jsou podle něj nepravdivé.
"Pro hnutí ANO ten výsledek je katastrofální. Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora v těchto volbách. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo," řekl Babiš. ANO obhajovalo jeden mandát, i přes postup 13 kandidátů do druhého kola ale žádného senátora nezískalo.
Výsledky voleb jsou podle Babiše jednoznačně chyba regionálních organizací. "Musíme se zamyslet, proč se to stalo a jak se to stalo. A zamyslet nad tím, kdo v hnutí pracuje a nepracuje, kdo si zprivatizoval krajské organizace," řekl. "Vnímal jsem, že někteří naši členové mají pocit, že když mají tu značku, znamená to jasné vítězství," dodal.
Vedení ANO situaci vyhodnotí. S ohledem na výsledky ale Babiš cítí silný mandát pro to, aby vedení vyslalo vzkaz jednotlivým místním organizacím. Konkrétní důsledky ale nechtěl předem zveřejňovat.
První místopředseda ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček označil výsledek senátních voleb za neúspěch. "Uvědomujeme si to, poučíme se z toho," řekl ČT. ANO podle něj zůstává nejsilnějším politickým subjektem v Česku a má dost síly a času, aby se opět "postavilo na nohy" a v příštích volbách opět uspělo.
O neúspěchu mluví také místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová. Opoziční strany se podle ní spojily proti ANO a voliči nejsilnějšího vládního hnutí k volbám nepřišli, řekla dnes na CNN Prima News. "Musíme si vyhodnotit průběh voleb a otevřeně si říct, jak se v krajích pracovalo," sdělila Schillerová. "Někteří naši členové, některé organizace se vezou na značce hnutí ANO, bude třeba si natvrdo říct, jak kdo bude chtít pracovat dál," doplnila.
Babiš také vyloučil, že by se neúspěch vládních stran v senátních volbách, kdy kandidáti koaliční SPD ani nepostoupili do druhého kola a Motoristé žádného kandidáta nepostavili, nějak ovlivnil další směřování kabinetu. "Žádná změna pro strategii vlády se nekoná," řekl. Koalice podle něj v lednu opět vyhodnotí plnění programového prohlášení, v naplňování svých cílů bude pokračovat.
Odmítl také, že by vládní strany neplnily svůj předvolební program. "Byli jsme cílem kampaně, že neplníme předvolební sliby. Je to lež," řekl. Na naplnění některých cílů, jako zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média, zatím podle něj nebyl čas, podaří se je ale uskutečnit ve zbytku volebního období.