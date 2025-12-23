K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:22
Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Ludvík Hess, předseda BABYBOX

Hess uvedl, že zprávu s fotografií odloženého miminka dostal v 13:42. Dítě na sobě mělo růžovou kombinézu ozdobenou květy. „Děťátko jsem pojmenoval Daniela po své ošetřovatelce, která má dnes narozeniny,“ napsal Hess.

„Ať žije Daniela z Libně! Ať žije Daniela, moje ošetřovatelka, jež se stala kmotrou,“ doplnil.

Dodal, že nedávno na budovu s babyboxem připevnili novou ceduli, která je vidět od hlavní Zenklovy ulice. „Minulý týden jsem se byl osobně podívat, jestli je u babyboxu vše v pořádku, tušil jsem, že dvanácté letošní děťátko bude právě tady,“ dodal Hess.

Babybox ohlásil miminko a starosta k němu odběhl z jednání zastupitelstva

První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 282 dětí, z toho 129 kluků a 153 holek. Jde v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy.

V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Superúplněk na Štědrý den i zatmění Slunce. Přehled nebeských úkazů roku 2026

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Rok 2026 nabídne bohatou podívanou na obloze. Čeká nás třináct úplňků včetně největšího superúplňku na Štědrý den, výrazná zatmění Slunce i Měsíce, meteorické roje a šance na pozorování polární záře....

23. prosince 2025  18:12

LEPAS L8 se velkolepě představil na milánském náměstí Piazza Gae Aulenti a přinesl italskou eleganci do vánoční sezóny

23. prosince 2025  18:05

Malšovická aréna chystá velkolepou poctu Havlovi s audiovizuální show a koncerty

Chinaski „pod lízátky“ v hradecké Malšovické aréně (7. června 2024)

Pocta Václavu Havlovi má příští rok v červnu na hradecký stadion přilákat přes 20 tisíc diváků. Kromě známých interpretů napříč žánry pořadatelé pozvali i státníky. Organizátoři plánují nejen...

23. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Policisté pátrají po pětadvacetileté ženě z Havířova, je obava o její život

ilustrační snímek

Policisté pátrají po pětadvacetileté Marii Rozkopalové z Havířova na Karvinsku. Dnes okolo 09:00 odešla z domu v Havířově na návštěvu k lékaři do Ostravy. Tam...

23. prosince 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rakovník dá příští rok odbahnit Tyršovo koupaliště, práce mají trvat tři měsíce

ilustrační snímek

Rakovník dá příští rok odbahnit Tyršovo koupaliště, které se už několik let potýká se špatnou kvalitou vody. Práce mají trvat tři měsíce a hotové by měly být...

23. prosince 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

HUAWEI Mobile Services spouští zimní festivalovou kampaň a aplikaci GameCenter, která přináší slavnostní odměny a vylepšené zážitky v rámci svého rozšiřujícího se ekosystému

23. prosince 2025  17:42

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Do babyboxu v Libeňském zámečku někdo odložil holčičku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:22

Obvod Plzeň 1 postavil dům pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka za 39 mil.

Obvod PlzeĹ 1 postavil dĹŻm pro dÄ›tskou skupinu u KoĹˇuteckĂ©ho jezĂ­rka za 39 mil.

První plzeňský obvod postavil dvoupodlažní budovu pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka. Součástí je bufet a WC pro veřejnost, která k jezeru dochází na...

23. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Restaurace jsou na Štědrý den plné. Servírují jelení hřbet, tiramisu či šneky

První změny uvidí návštěvníci již při vstupu do restaurace.

Vánočně prostřené stoly a vybraná menu, nebo vylidněné restaurace s výmluvnou cedulí „Přes svátky zavřeno“. Návštěvníci i obyvatelé Libereckého kraje, kteří by rádi zašli na štědrovečerní večeři,...

23. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda dnes na několik hodin zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu zde nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval...

23. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  16:44

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025)

Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Skupina Agel se chystá převzít Karvinskou hornickou nemocnici, uvedl ÚOHS

ilustrační snímek

Skupina Agel, která je provozovatelem téměř tří desítek českých nemocnic a zdravotnických zařízení, má převzít také Karvinskou hornickou nemocnici. Převzetí...

23. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.