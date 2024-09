Barrandovský most otevírá pro pěší už i severní část, přejedou také cyklisté

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Barrandovský most tvoří dva mosty, jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je již opraven. Letošní opravy začaly v březnu a potrvají do podzimu.

„Po dokončení třetí etapy rekonstrukce Barrandovského mostu, která zahrnovala i stavbu nové chodníkové římsy, se opět otevře severní chodník, který je součástí frekventované cyklotrasy A12 a navazující komunikace,“ uvedla mluvčí.

Stavba nové římsy je součástí rozsáhlé rekonstrukce severní části nosné konstrukce mostu. Nová římsa také navazuje na chodníky na předpolích mostu, kde silničáři obnovili jejich povrch a opravili také veřejné osvětlení.

Barrandovský most je z roku 1983. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce měla podle dřívějších informací vyjít celkem na 594,5 milionu korun, kvůli komplikacím objeveným při stavbě však bude zřejmě podstatně dražší.