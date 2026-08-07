Běhejte radši ráno, při 30 stupních už teplo z těla neodstraníte, radí lékař z IKEM

V největším riziku jsou v těchto extrémních vedrech podle Pavla Vychodila, šéfa Anesteziologického oddělení IKEM, rekreační běžci a v podstatě všichni amatérští sportovci.
„Vrcholoví sportovci většinou velice dobře znají své tělo, mají tréninkové plány, jsou zvyklí. Takže tam si myslím, že hrozí nějaké riziko pouze, pokud dojde k nějakému neuváženému závodu,“ domnívá se lékař v příspěvku, který IKEM publikoval na svém Facebooku.
Tradiční tréninkové plochy běžců bývají v těchto dnech prořídlé. Například jindy plná Stromovka tento týden odpoledne téměř zeje téměř prázdnotou. Skupinky běžců tu samozřejmě byly, kvůli počasí ale náplň tréninku upravovaly.
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Například běžci skupiny Run Parta Prague místo tradičního dlouhého běhání zvolili tentokrát krátké úseky ve stínu stromů vyplněné běžeckou abecedou s tím, že každý tréninkový slot končil osvěžením u jednoho z pítek poblíž Šlechtovy restaurace. Podobně svůj program upravovaly i jiné skupiny.
Podle lékaře Vychodila jsou sportovci při vzestupu teploty nad 40 stupňů ohrožení na životě.
„Co se týče poškození jater, poškození mozku, nějaký otok mozku, selhání oběhu a poškození ledvin. Pokud svítí sluníčko, tak v podstatě pokud je 30 stupňů nebo víc jak 30 stupňů, tak není v silách lidského organismu to teplo odstranit,“ říká.
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Základem je v tomto případě podle něj neběhat v přímém slunci a určitě ne přes den. Lepší je si přivstat a vydat se na trať kolem 6. hodiny. „Je to ideální doba, kdy je kolem 20 stupňů,“ dodává.
Podle něj je dobré využít například funkcí některých chytrých hodinek, které dokážou sportovci v závislosti na teplotě a intenzitě tréninku poradit, kolik tekutin má vypít.
V Ústí kolabovali běžci při půlmaratonu
Jak dokáže vedro zahýbat organismem běžce, se přesvědčili například závodníci loňského zářijového půlmaratonu v Ústí nad Labem.
Na rozpálené trase, kde nebylo se kam schovat, jich záchranáři kvůli kolapsům z tropických teplot ošetřili více než 40, na osm desítek jich pak závod nedokončilo.
Kolabovali i vodiči na jednotlivé časy. „První DNF v životě, nohy úplně prázdný, zato hlava plná myšlenek. I tohle je běh, někdy to prostě nejde,“ svěřila se poté například Veronika, která táhla skupinu na cílový čas 1 hodina, 45 minut.
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„Nejhorší závod. Mně totálně selhalo tělo. Mě nešlo ani chodit,“ dodala pak s pochopením vodička Štěpánka, která měla za úkol udržet čas rovné dvě hodiny.
V dubnu 2024 překvapily neobvykle vysoké teploty přesahující 25 stupňů i běžce Pražského půlmaratonu v první dubnový den. I sem vyjížděla spousta sanitek, záchranáři dokonce aktivovali traumaplán.