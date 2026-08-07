Běhejte radši ráno, při 30 stupních už teplo z těla neodstraníte, radí lékař z IKEM

Autor: bur
  12:12
Sledovat Metro na Googlu
S extrémně vysokými teplotami posledních dnů mohou mít problém také sportovci. Hlavně ti amatérští. Podle experta z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM jsou na tom hůře rekreační běžci, než třeba cyklisté. Radí, jak snížit riziko přehřátí či kolapsu.

V největším riziku jsou v těchto extrémních vedrech podle Pavla Vychodila, šéfa Anesteziologického oddělení IKEM, rekreační běžci a v podstatě všichni amatérští sportovci.

„Vrcholoví sportovci většinou velice dobře znají své tělo, mají tréninkové plány, jsou zvyklí. Takže tam si myslím, že hrozí nějaké riziko pouze, pokud dojde k nějakému neuváženému závodu,“ domnívá se lékař v příspěvku, který IKEM publikoval na svém Facebooku.

Tradiční tréninkové plochy běžců bývají v těchto dnech prořídlé. Například jindy plná Stromovka tento týden odpoledne téměř zeje téměř prázdnotou. Skupinky běžců tu samozřejmě byly, kvůli počasí ale náplň tréninku upravovaly.

Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku

Například běžci skupiny Run Parta Prague místo tradičního dlouhého běhání zvolili tentokrát krátké úseky ve stínu stromů vyplněné běžeckou abecedou s tím, že každý tréninkový slot končil osvěžením u jednoho z pítek poblíž Šlechtovy restaurace. Podobně svůj program upravovaly i jiné skupiny.

Podle lékaře Vychodila jsou sportovci při vzestupu teploty nad 40 stupňů ohrožení na životě.

„Co se týče poškození jater, poškození mozku, nějaký otok mozku, selhání oběhu a poškození ledvin. Pokud svítí sluníčko, tak v podstatě pokud je 30 stupňů nebo víc jak 30 stupňů, tak není v silách lidského organismu to teplo odstranit,“ říká.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Základem je v tomto případě podle něj neběhat v přímém slunci a určitě ne přes den. Lepší je si přivstat a vydat se na trať kolem 6. hodiny. „Je to ideální doba, kdy je kolem 20 stupňů,“ dodává.

Podle něj je dobré využít například funkcí některých chytrých hodinek, které dokážou sportovci v závislosti na teplotě a intenzitě tréninku poradit, kolik tekutin má vypít.

Běháte i v teplotách přes 30 stupňů?

celkem hlasů: 90

V Ústí kolabovali běžci při půlmaratonu

Jak dokáže vedro zahýbat organismem běžce, se přesvědčili například závodníci loňského zářijového půlmaratonu v Ústí nad Labem.

Na rozpálené trase, kde nebylo se kam schovat, jich záchranáři kvůli kolapsům z tropických teplot ošetřili více než 40, na osm desítek jich pak závod nedokončilo.

Kolabovali i vodiči na jednotlivé časy. „První DNF v životě, nohy úplně prázdný, zato hlava plná myšlenek. I tohle je běh, někdy to prostě nejde,“ svěřila se poté například Veronika, která táhla skupinu na cílový čas 1 hodina, 45 minut.

Desítky lidí kolabovaly na pražském půlmaratonu, aktivoval se traumaplán

„Nejhorší závod. Mně totálně selhalo tělo. Mě nešlo ani chodit,“ dodala pak s pochopením vodička Štěpánka, která měla za úkol udržet čas rovné dvě hodiny.

V dubnu 2024 překvapily neobvykle vysoké teploty přesahující 25 stupňů i běžce Pražského půlmaratonu v první dubnový den. I sem vyjížděla spousta sanitek, záchranáři dokonce aktivovali traumaplán.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák

ilustrační snímek

Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších. Jedná se o cizince a žije, uvedla dnes...

7. srpna 2026  22:58,  aktualizováno  22:58

Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil

ilustrační snímek

Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy přilákaly desítky lidí. Akce nazvaná...

7. srpna 2026  21:20,  aktualizováno  21:20

Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy

ilustrační snímek

Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Nyní už je opět ve vězení, informovala dnes na...

7. srpna 2026  20:38,  aktualizováno  20:38

Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

ilustrační snímek

Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...

7. srpna 2026  18:12,  aktualizováno  20:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Otáčej mapu, ne buzolu. Ať nebloudíš“ Redaktor vyzkoušel závod v orientačním běhu

Jednu z tratí v rámci volných závodů při MS v orientačním běhu ve Vyšším Brodě...

Redaktor iDNES.cz Pavel Kortus si vyzkoušel orientační běh. Otevřený závod byl součástí programu světového poháru ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Tak významná akce v tomto sportu v Česku nebyla...

7. srpna 2026  19:22

Průvod Pride Parade odkloní několik spojů, jinak pojedou i historické tramvaje

Historická tramvaj 42 v létě vyjíždí častěji.

Prahu čeká v sobotu 8. srpna 2026 další dopravně náročný den. Kvůli průvodu Prague Pride Parade bude od poledne do odpoledních hodin omezen průjezd centrem města a změny se dotknou také několika...

7. srpna 2026  19:19

Triatlonový závod Ironman v H. Králové uzavře řadu ulic a omezí i linky MHD

ilustrační snímek

Závod Ironman 70.3 v Hradci Králové, který se uskuteční od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli, zkomplikuje v různých částech města dopravu. Budou...

7. srpna 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku

ilustrační snímek

Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku. Reaguje na nepříznivou hydrologickou situaci v řece. Vodohospodářská firma...

7. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Novinky.cz: Za výhrůžky smrtí novinářce uložil soud v Děčíně muži podmínku

ilustrační snímek

Za výhrůžky smrtí novinářce na facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla (PRO) uložil Okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční...

7. srpna 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

ilustrační snímek

V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

7. srpna 2026  16:12,  aktualizováno  18:29

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Ve Zlíně začalo bourání vyhořelé výškové budovy, rozebírají ji hydraulické...

Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...

7. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  18:19

Ministerstvo:Nový fotbalový stadion v Brně by mohl mít 37 metrů po úpravě návrhu

ilustrační snímek

Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval...

7. srpna 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.