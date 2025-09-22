Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků

Tereza Lysá
  9:02
V pražské Stromovce v neděli se odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit ošetření, krmivo a lékařskou péči těm, kteří si sami pomoci nedokážou. Ambasadorem letošního ročníku byl kuchař Přemek Forejt, vystoupila také Erika Eliášová nebo Sára Milfajtová.
12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025)

12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025) | foto: Kateřina Zajíčková

12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025)
Moderátor Honza Musil a kuchař Přemek Forejt (21. září 2025)
Organizátor akce Běhejme a pomáhejme útulkům Petr Sokolík (21. září 2025)
35 fotografií

Na více než tisícovku účastníků a jejich čtyřnohé mazlíčky čekaly v prosluněné Stromovce dva okruhy. Čtyřkilometrová trasa pro běžce, kratší 1,5kilometrový okruh pak pro pěší. Díky vstupnému do pomyslného závodu, jenž neměl vítěze ani poraženého, se na pomoc opuštěným a týraným zvířatům podařilo vybrat více než 150 tisíc korun.

Peníze poputují na vybraná nestátní zařízení, jako jsou útulky, programy na kastraci koček či adopci vysloužilých dostihových chrtů z Irska.

„Děkuji všem, co přišli za to, že mají otevřená srdce pro zvířata. Když jsou nemocní lidé, jsou tu nemocnice, které si platíme ze svých daní. Pak jsou tu útulky, které jsou v podstatě nemocnice pro nemocná, týraná a opuštěná zvířata. To, co my můžeme udělat, je tato zařízení podporovat, aby pokračovala ve své činnosti. Chtěl bych, aby lidé pomáhali i dál,“ řekl po doběhu hlavní organizátor Petr Sokolík.

Vězení nebo vysoká pokuta. Týrání se musí trestat přísněji, vyzývá ochránce zvířat

„Přišli jsme podpořit pejsky, protože obě je máme doma, já mám jednoho i z útulku. Tím, že jsme si šly takto zaběhat, jsme udělaly něco pro svoje dobro i pro dobro pejsků,“ řekla Hanka, jež na běh dorazila se svou kamarádkou z Plzně. „Ti naši pejskové jsou pro nás život a součást rodiny. Akce nás zaujala tím, že pro ty útulky můžeme aspoň trošku něco udělat,“ doplnila Michaela.

Kromě Prahy se nedávno uskutečnila akce také v Brně a Olomouci, kam dohromady dorazilo zhruba 1 300 lidí. Pořádání dalších ročníků v těchto městech je však nejisté. Podle Sokolíka, jenž se v pomoci zvířatům angažuje převážně sám ve svém volném čase, je zde organizace běhů časově i finančně velmi náročná. A sponzoři se navíc příliš nehrnou. Přesto se spolku Běhejme a pomáhejme útulkům za dvanáct let iniciativy podařilo rozdělit mezi 250 útulků a záchranných zařízení celkem 30 milionů korun.

„Běžel jsem letos poprvé a atmosféra byla skvělá. Vůbec bych se nebránil tomu, kdyby trasa byla i delší. Příjemné bylo vidět, jak navíc kolem vás pobíhá hromada psů,“ řekl nadšený účastník Filip. „Taky se mi to moc líbilo. Stromovka je na běhání skvělá. Běželi jsme sice asi jen 20 minut, ale bylo to super. Určitě bych běžel příští rok zase,“ doplnil jeho kamarád Honza.

Nekupuj, adoptuj. Psi z útulku čelí předsudkům a mýtům o nevychovatelnosti

Na trasu se „závodníci“ vydali lehce před půl čtvrtou. Od jedné hodiny měli organizátoři pro účastníky na plácku v blízkosti Maroldova panoramatu připravený doprovodný program v podobě soutěží, vystoupení taneční skupiny DanceWay nebo ukázky odchytu srnčat, na jejíchž záchranu se spolek poprvé zaměřil letos během sezony senoseče. Podle odhadů jich na českých polích v důsledku zranění od zemědělské techniky zahyne okolo 60 tisíc.

Odpoledním programem provedl moderátor Honza Musil. Ambasadorem letošního ročníku byl šéfkuchař Přemek Forejt, kterého na pódiu doplnil pilot Lukáš Pařízek. Se svým apelem na důstojné zacházení se zvířaty vystoupila také podnikatelka a influencerka Erika Eliášová. O hudební vystoupení se postarala zpěvačka a herečka Sára Milfajtová.

„Je strašně hezké vidět v době předvolebních mítinků, kde jsou na sebe lidé zlí, uráží se a napadají, takovouto akci, kde vládne pohoda,“ dodal spokojeně Sokolík.

Kdo nestihl letošní ročník běhu ve Stromovce, a chtěl by přispět na pomoc opuštěným a týraným zvířatům, může se zapojit do online sbírky Den zvířat, která startuje v sobotu 4. října. Dále pak na stránce Darujme.cz, která funguje v průběhu celého roku.

