Benátky nad Jizerou koupily budovu spořitelny, plánují v ní komunitní centrum

Benátky nad Jizerou na Mladoboleslavsku koupily za zhruba 11 milionů korun budovu České spořitelny v centru města, plánují ji využít jako komunitní centrum. Malou část si bude spořitelna dál pronajímat, pobočka tam zůstane v provozu. Rada města minulý týden rozhodla, že do části objektu se přemístí místní klub seniorů. Pro další prostory bude město podobné využití postupně hledat, řekl ČTK starosta města Karel Bendl (ODS).
"Prvním krokem bude přemístění klubu seniorů, který se za poslední roky hodně rozrostl a dnes se tísní s dalším spolkem ve společenské místnosti v areálu technických služeb v městské části Kbel," řekl Bendl. Pro seniory je podle něj výhodná poloha v centru města a dostupnost autobusové dopravy.
Pro zbytek objektu bude město hledat další způsoby využití. "Vzhledem k tomu, že už tam budou senioři, nabízí se, že by mohlo být komunitní centrum uprostřed města," dodal Bendl. Komerční využití město neplánuje. Celkem jde o tři patra o ploše 450 metrů čtverečních, které má město k využití. Budova je podle starosty v dobrém stavu.