Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

Nehoda byla hlášena po deváté ranní „Řidič osobního vozidla Škoda přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volvo. Řidiče škodovky záchranáři letecky transportovali do nemocnice. Na místě byl schopen dechové zkoušky, která vyšla s pozitivním výsledkem přes 1,5 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí.
Řidič Volva, jeho dva spolujezdci a další spolujezdec z druhého vozu z nehody vyvázli s lehkými zraněními. „Dechová zkouška u druhého řidiče byla negativní,“ dodala Schneeweissová.
Vyprošťování havarovaných aut začalo podle mluvčí v 10:00, v poledne byla silnice opět plně průjezdná. Okolnosti nehody policisté vyšetřují.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz