Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:52aktualizováno  13:03
Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy hlavní tah z Prahy na Tábor asi na dvě hodiny. Vyžádala si pět zraněných. Jeden z řidičů nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Informovala o tom ČTK s odvoláním na policejní mluvčí Barboru Schneeweissovou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Nehoda byla hlášena po deváté ranní „Řidič osobního vozidla Škoda přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volvo. Řidiče škodovky záchranáři letecky transportovali do nemocnice. Na místě byl schopen dechové zkoušky, která vyšla s pozitivním výsledkem přes 1,5 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí.

Řidič Volva, jeho dva spolujezdci a další spolujezdec z druhého vozu z nehody vyvázli s lehkými zraněními. „Dechová zkouška u druhého řidiče byla negativní,“ dodala Schneeweissová.

Vyprošťování havarovaných aut začalo podle mluvčí v 10:00, v poledne byla silnice opět plně průjezdná. Okolnosti nehody policisté vyšetřují.

