Benešov chystá stavbu třídírny komunálního odpadu za 200 milionů korun

Benešov chystá stavbu třídírny komunálního odpadu, do konce roku by měl mít hotovou projektovou přípravu. Odhadované náklady jsou 200 milionů korun, město díky třídírně ušetří na nákladech na odvážení odpadu. Kdy se začne stavět, bude záležet na získání dotace, řekl dnes novinářům místostarosta Jakub Hostek (Benešov pro život).
Součástí areálu bude třídicí stanice, kompostárna, sběrný dvůr a překládací stanice. "Zpracováváme analýzu, jaká technologie tam bude. Možností je několik, tak aby to bylo co nejefektivnější," uvedl Hostek. Zahájení výstavby bude záviset na tom, kdy a z jakého programu se městu podaří získat dotaci. "Možnosti financování teprve zjišťujeme," dodal místostarosta.
Pozemky pro stavbu třídírny radnice získala v oblasti Kavčín. Mají hodnotu 50 milionů korun, část město získalo směnou a část vykoupilo. Z analýzy, kterou si dalo zpracovat, vyplynulo, že nejvhodnější oblastí pro výstavbu třídírny by byl Kavčín, následovaly Pomněnice a Mariánovice.
Proti zřízení sběrného místa v Mariánovicích se lidé už dříve vyslovili při veřejném fóru pořádaném radnicí. Zástupci města už dříve nevyloučili, že i v Kavčíně se mohou najít lidé, kterým bude stavba vadit. V případě Kavčína není nutný proces EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
Benešov podle vedení radnice třídicí linku potřebuje, aby ušetřil na nákladech za odvážení odpadu. Přetříděním lze dosáhnout úspor v dopravě. Město nemůže využívat skládku v Přibyšicích, jejíž kapacita se vyčerpala. Odpad nejdříve Benešovští vozili na skládku do Votic a nyní ho převážejí do spalovny v pražských Malešicích.