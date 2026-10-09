Benešov pokračuje v obnově piaristické koleje, opraví fasádu ve vnitrobloku

Benešov pokračuje v rekonstrukci piaristické koleje, kterou před pěti lety koupil od církve. Dělníci opraví fasádu ve vnitrobloku, náklady jsou ke třem milionům korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů korun a dalších 20 milionů bude ještě potřeba, řekl ČTK místostarosta Roman Tichovský (ODS).
"Vybrali jsme firmu, která by měla opravit fasádu. Současně s ní tam nastoupí restaurátoři, kteří by měli dát dohromady sluneční hodiny, které tam jsou, aby ta oprava byla kompletní," uvedl Tichovský.
Radnice už dříve investovala do obnovy oken a fasády piaristické koleje nebo do oprav části, ve které budou výstavní prostory Muzea Podblanicka. Muzeum, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, má pobočky v Benešově, Vlašimi a Růžkových Lhoticích na Benešovsku. Do piaristické koleje se má přestěhovat pobočka z Malého náměstí v Benešově. Uvolní se tím prostory pro Muzeum umění a designu zřizované městem. Sbírkové předměty má nyní Muzeum Podblanicka uloženy ve více objektech a rozšíření prostor by potřebovalo.
Církev prodala piaristickou kolej městu za 40 milionů korun. Radnice nechtěla, aby ji získal někdo jiný a nechal chátrat. Objekt je z větší části pronajatý. Piaristická kolej byla postavena v roce 1708 s barokním kostelem svaté Anny, který však zůstal ve vlastnictví farnosti. Dohromady tvoří dominantu Masarykova náměstí. V přízemí koleje je 30 místností, v prvním patře dalších 20. Areál má celkovou plochu téměř 3400 metrů čtverečních.