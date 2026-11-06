Benešov vybuduje novou lávku pro pěší a cyklisty v Měsíčním údolí

Benešov vybuduje novou lávku přes Konopišťský potok v Měsíčním údolí. Dosavadní lávka je ve špatném stavu. Radnice vybrala zhotovitele, náklady budou kolem pěti milionů korun. Zhruba dvacetimetrová lávka bude určena pro pěší a cyklisty. Nyní se lidé na kolech k místu dostávají obtížně. Zlepšit by se to mělo po obnovení cesty z Pomněnic. Práce jsou naplánovány na příští rok, začít by se mělo na jaře, řekl dnes novinářům místostarosta Roman Tichovský (ODS).
Lávka v Měsíčním údolí bude podle Tichovského z lepených dřevěných vazníků. "Měly by být dostatečně ošetřeny a lávka bude celý rok ve stínu," dodal.
Životnost lávek s dřevěnou konstrukcí bývá zpravidla kratší než u lávek z betonu či oceli. Dřevo je jako přírodní materiál náchylnější k působení vlhkosti, povětrnostních vlivů a biologických škůdců, což může vést k postupnému narušování jeho struktury a snížení únosnosti. Například lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku, zprovozněná v roce 2015, musela být v úterý kvůli bezpečnosti uzavřena. Průzkum odhalil poškození dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami. Kraj dá zpracovat projektovou dokumentaci a visutou lávku pro pěší a cyklisty opraví.
Měsíčním údolím se nazývá část Konopišťského potoka s romantickými strmými stráněmi mezi Konopištěm a Poříčím nad Sázavou. Dříve se toto místo nazývalo také Českým nebo Poříčským Švýcarskem. Na potoce jsou zbytky vodního mlýna. V roce 1924 tu vznikla trampská osada v typickém westernovém stylu, která byla jednou z prvních v Čechách.