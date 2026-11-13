Benešov chce ve spolupráci s policií vyzkoušet technologii na měření hlučnosti automobilů a motocyklů. Reaguje tak na stížnosti obyvatel na hluk z dopravy, zejména večer a v noci. Město zatím neplánuje pořizovat vlastní měřicí zařízení ani zavádět automatické hlukové radary. O případné investici rozhodne až podle zkušeností z testování, informovala ČTK Markéta Pazderová z benešovské radnice.
Město chce vyzkoušet technologii umožňující měření hlučnosti stojících vozidel, kterou používají některé policejní útvary. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy, které cíleně způsobují vyšší hluk. "Následně vyhodnotíme výsledky, získáme zkušenosti z praxe a teprve potom se rozhodneme, zda má smysl do vlastního zařízení investovat," uvedl starosta Jakub Hostek (Benešov pro život).
Hluk se měří u stojícího vozu při předepsaném režimu motoru. Naměřené hodnoty se následně porovnávají s hodnotami stanovenými pro konkrétní vozidlo. Hlasitější zvuk motoru automaticky neznamená porušení předpisů. Pokud má vůz schválený výfukový systém a splňuje stanovené hodnoty hlučnosti, nemusí být jeho výraznější zvukový projev závadou. Hlukoměr měří hladinu hluku, nikoli samotné konstrukční zásahy do výfukového systému. Výsledky měření tak mohou policistům pomoci při posuzování technického stavu kontrolovaného vozidla.
Cílem podle radnice není postihovat řidiče vozidel, která splňují zákonné požadavky, ale zaměřit se na případy, kdy nadměrná hlučnost může souviset s porušováním platných předpisů.
Mobilní hlukoměr mají ve své výbavě například pražští dopravní policisté. Využili ho třeba při srazu sportovních a tuningových vozidel ve Štěrboholech v polovině září. Podle ředitele pražského krajského ředitelství policie Petra Matějíčka policisté při kontrole desítek aut zjistili nezákonné úpravy výfukových systémů u devíti vozidel.