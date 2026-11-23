Benešovu meziročně přibylo nezaplacených pokut za dopravní přestupky, které byly předány k vymáhání. Týká se to hlavně překročení povolené rychlosti. Od ledna do konce září eviduje oddělení vymáhání pohledávek 3186 případů celkem za 9,9 milionu korun. Ve stejném období loňského roku jich bylo 2494 za 6,8 milionu Kč. Opačný vývoj zaznamenala radnice u poplatků za komunální odpad. Počet dlužníků ke konci letošního září meziročně klesl o 482 na 1580. Celkem město za letošní první tři čtvrtletí ve spolupráci se soudními exekutory a celní správou vymohlo na pokutách, místních poplatcích a dalších pohledávkách téměř pět milionů Kč, řekla dnes ČTK Markéta Pazderová z benešovské radnice.
Benešov podle dřívějších informací ročně získá na pokutách díky měření rychlosti kolem 40 milionů korun, zhruba polovina částky však jde na nutné provozní výdaje spojené s měřením a správou přestupků. Největší příjmy má radnice z měření na silnici I/3, která je hlavním tahem z Prahy na Tábor.
Pracovnice oddělení vymáhání pohledávek získaly téměř 3,6 milionu korun, což je oproti loňskému roku nárůst o více než 55 procent. Dalších téměř 1,1 milionu korun radnice vymohla pomocí soudních exekutorů a více než 226.000 korun prostřednictvím celní správy.
S celní správou Benešov spolupracuje při vymáhání nezaplacených pokut od září 2022. Zpočátku šlo pouze o pokuty zahraničních řidičů, v letošním roce se spolupráce rozšířila také na české dlužníky. Od začátku roku do konce září město předalo celní správě k vymáhání 901 případů za více než dva miliony korun.
Ke konci letošního června evidovalo město pohledávky po splatnosti celkem za 38,7 milionu korun. Největší část tvořily nezaplacené pokuty související s měřením rychlosti. V případě pohledávek vyplývajících z hospodářské činnosti města má největší podíl dlužné nájemné z městských bytů.
Podle radnice meziročně ubylo lidí, kteří dluží na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Zatímco ke konci září loňského roku město evidovalo 2062 dlužníků, letos jich bylo ke stejnému datu 1580. Celková výše dluhu však stále dosahuje téměř pěti milionů korun. Část poplatníků totiž dluží za několik let. Od června do září letošního roku rozeslal městský úřad přibližně 1650 upozornění na nezaplacený poplatek za komunální odpad.
Příznivý účinek mělo podle radnice rozesílání upozornění na nezaplacený poplatek ze psů. Ze 125 oslovených dlužníků jich svůj závazek uhradilo 117.