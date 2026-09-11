Benešovská knihovna se 23. září po rozsáhlé rekonstrukci otevře čtenářům

V Benešově skončila rozsáhlá přestavba městské knihovny, 23. září se nové prostory otevřou čtenářům. Celkové náklady včetně fotovoltaické elektrárny na střeše budovy jsou 80 milionů korun, řekl dnes novinářům místostarosta Jakub Hostek (Benešov pro život).
Stavební práce začaly loni na jaře. Dělníci nejdříve opravili střechu a instalovali na ni solární elektrárnu. Upravili také prostor před budovou. "Rekonstrukce obsahovala i vybudování nového depozitáře, výtahu a nového prostředí pro děti," uvedl Hostek.
Uvnitř vznikla vstupní hala a z foyer je možné vstoupit do dětského oddělení i hlavního sálu knihovny. Novinkou je centrální pult či důslednější oddělení provozu od zázemí. Knihovna má také toalety, které jí dosud chyběly, což komplikovalo pořádání akcí pro školy i dospělé. V plánu je i efektivnější ukládání knih a celkové snížení nákladů na provoz.
Městská knihovna při přestavbě fungovala v provizorních prostorách v bývalé restauraci U Zeleného stromu. V současnosti se podle místostarosty dokončuje stěhování knih zpátky do opravené budovy.
V benešovské knihovně je 90.000 svazků, ještě nedávno to bylo 120.000. Část fondu musí knihovna průběžně vyřazovat.