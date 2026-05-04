Benešovská nemocnice investovala 70 milionů korun do výpočetní tomografie

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově investovala 70 milionů korun do tomografického pracoviště. Jeho součástí je nový výpočetní tomograf (CT) umožňující rychlejší, přesnější a bezpečnější diagnostiku. Pořízení přístroje vyšlo na 50 milionů korun, 20 milionů Kč si vyžádaly stavební úpravy. Středočeský kraj jako majoritní vlastník nemocnici poskytl stoprocentní dotaci, informovala dnes ČTK mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmundová.
Pracoviště je nyní celkově zrekonstruované a vybavené přístrojem, který podle nemocnice patří k nejmodernějším CT systémům v Česku. Vytváří obrazy s vysokým rozlišením při nízké radiační dávce a využívá umělou inteligenci. Umožňuje zobrazit celé srdce, mozek nebo plíce v jediné rotaci díky extrémně velké rychlosti rentgenky.
Rekonstrukce původního pracoviště si vyžádala výpadek CT na několik týdnů. Nemocnice musela požádat o spolupráci okolní zařízení a domluvit se záchrannou zdravotnickou službou, aby pacienty vozila jinam. V nemocnici nyní pokračuje úprava rentgenového pracoviště, kde jsou dvě snímkovny. V jedné je přístrojové vybavení už vyměněné, práce mají skončit do dvou týdnů.
Benešovská nemocnice má spádovou oblast se 120.000 obyvateli, v turistické sezoně je to až čtvrt milionu lidí. Poskytuje péči pacientům z Benešovska, z Votic, Vlašimi, Sedlčan, Sázavy a jejich okolí a z okresů Praha-východ, Praha-západ a Tábor.