Benešovská nemocnice začala na ortopedii využívat robotického asistenta

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově začala využívat při ortopedických operacích robotického asistenta Rosa. Jeho pořízení vyšlo na 20 milionů korun. První operaci s pomocí robota udělali lékaři pod dohledem odborníků a lektorů loni v listopadu. Než ho začali používat v běžném provozu, museli lékaři projít tříměsíční zkušební dobou, uvedla dnes mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmundová.
Využití robotického asistenta umožňuje přesnější operaci, čímž se zkrátí rekonvalescence pacienta. Lze díky němu dosáhnout lepší funkčnosti kloubu a rychlejšího návratu operovaného k pohybu, uvedla nemocnice.
"Snažíme se asistenta v rámci našich možností využívat co nejvíce. Není úplně jednoduché naučit se s ním pracovat. Měli jsme určitou zkušební dobu. Museli jsme udělat v rámci politiky firmy, která nám přístroj dodala, daný počet operací pod dohledem jejich technika, který nás instruoval, pomáhal nám, ukazoval úskalí i benefity dané metody. V podstatě od letošního února je přístroj v plném provozu," uvedl primář ortopedie a traumatologie Jiří Beznoska.
Zákrok na sále i při použití robotického asistenta Rosa stále plně řídí ortoped. Robot však podle Beznosky pomáhá k lepšímu výsledku operace. "V rámci robotického asistenta se využívají určité algoritmy, které operatér musí zvládnout a které nás navedou k tomu, aby byl implantát usazen přesně tak, jak chceme, a přesně tak, jak je to nejlepší pro pacienta," řekl Beznoska.
Operace s robotickým asistentem je zhruba o půl hodiny delší než klasická. Díky minimálnímu invazivnímu přístupu by pacienti měli pociťovat menší pooperační nepohodlí, rychleji se zotavit a mít větší rozsah pohybu kloubu. Výhodou přesného usazení náhrady je i přirozenější pohyb a delší životnost kloubu.
Robotické operační systémy si pořizují i další nemocnice v regionu. Robotický asistent Rosa využívá i mladoboleslavská Klinika Dr. Pírka.