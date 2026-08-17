Benešovská policie pátrá po muži v souvislosti s majetkovou trestnou činností

Benešovští kriminalisté pátrají po třiatřicetiletém Davidu Schneiderovi, na kterého vydalo okresní státní zastupitelství souhlas se zadržením kvůli přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Muž byl naposledy viděn před několika měsíci v Levíně u Hvězdonic na Benešovsku, kde pracoval na farmě u koní. Na webu středočeské policie o tom dnes informovala její mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podle policie muž přerušil kontakt s rodinou, kterou má v Chomutově, a jeho současný pobyt není známý. "Hledaný muž by mohl vyhledávat zaměstnání u koní, tedy někde na farmách nebo statcích. Vzhledem k jeho vazbám na Chomutov nemůžeme vyloučit, že by se mohl zdržovat i tam, nebo být stále někde na Benešovsku," uvedla policie na webu.
Hledaný je vysoký asi 170 centimetrů, je hubený, má hnědé oči a hnědé vlasy. Může mít knír nebo krátké vousy.
Lidé mohou jakékoliv informace o hledaném volat na linku 158.