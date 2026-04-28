Kromě drážní inspekce na místo vyjeli i hasiči, kteří vyslali dvě své jednotky.
„Konkrétně máme informaci, že vlak projel návěstidlem,“ upřesnil důvod nehody mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář pro iDNES.cz.
Provoz na trati byl podle policie zastaven v 07:12, vlak jel na České Budějovice. „Strojvedoucí zřejmě přehlédl návěstidlo a projel ho a následně vykolejila lokomotiva a jeden vůz za ní,“ řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podrobné informace o důvodech nehody přineslo vyšetřování Drážní inspekce po desáté hodině.
|
„Osobní vlak, který jel z Benešova do Tábora, měl ve výhybně Červený Újezd u Votic zastavit, protože obě traťové koleje směr jih byly obsazené. Strojvedoucí byl bohužel oslněný sluncem a začal brzdit pozdě před návěstidlem. Na výhybce, která nebyla postavena pro jeho jízdu, nadskočil a vykolejil,“ popsal generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Vlak podle něj není vybaven zabezpečovacím systémem ETCS.
Policie u strojvedoucího pro jistotu provedla i dechovou zkoušku, ta však byla negativní. Podle Schneeweissové bylo ve vlaku v době incidentu 73 lidí.
Nehoda poškodila výhybku a část kolejí. „Odhad škody na kolejích je 1,05 milionu korun, na vlaku 70 tisíc korun,“ řekl Kučera.
Dopravu v úseku mezi Olbramovicemi a Táborem v obou směrech zajišťují náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.