Dopravní sebevražda. Návrh piráta a radního Beránka cupuje už i Praha 1

Autor: fra
  14:02aktualizováno  14:02
Návrh na zákaz vjezdu autům do centra metropole během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), nechce ani Praha 1. Po vlně odporu pražských částí 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 ho zkritizovalo i centrum města. Tomu měl nejnovější záměr z dílny radního pro dopravu paradoxně pomoci. Proti se staví také zástupci podnikatelů.
Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Cílem opatření je omezit hluk z aut, který v noci ruší místní obyvatele.
Nová podoba Smetanova nábřeží v Praze.
Nová podoba Smetanova nábřeží: Cyklisté získali velkorysý pruh na úkor...
„Návrh pana náměstka Beránka uzavřít v létě oba břehy Vltavy pro auta není řešení, ale čistá dopravní sebevražda,“ řekl redakci iDNES.cz radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola.

Připojil se tak ke kolegům z pražských částí 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10. „Praha není experimentální hřiště pokus – omyl, je to živý organismus. Když ucpete jeho hlavní tepny, nezačne být zdravější, začne kolabovat. A přesně toto tenhle ‚super zákaz‘ přinese: kolony, chaos a naštvané lidi úplně všude,“ doplnil Ryvola.

Návrh spočívá v tom, že by město o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a části Smetanova nábřeží na pravé straně Vltavy.

Takový postup není podle radních pro dopravu systémovým řešením a pouze přesouvá dopravní zátěž do jiných částí, které tak extrémním přetížením jako centrum Prahy netrpí.

Například doprava z Prahy 2, jejíž část by se uzavřela, se přesune na Prahu 5. Ta bývá v exponované části již nyní velmi přetížená. Ačkoli koaliční rada Prahy ve složení SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Piráti a hnutí STAN pirátský nápad jako celek odmítá, podle zástupců byznysu v Praze 1 jej radní pro dopravu za Piráty bude prosazovat v jiné podobě.

Nahodilá a špatná komunikace

Politici kritizují také způsob, jakým byl návrh komunikován. Informace o záměru k nim doputovala prostřednictvím médií, aniž by s nimi byla předem projednána. „Považujeme za nestandardní nastavenou komunikaci ze strany náměstka pro dopravu Beránka. O letním uzavření části ulic v centru jsme se dozvěděli až z médií, bez jakéhokoli předchozího projednání,“ stojí ve společném dokumentu radních pro dopravu.

„Je úsměvné, jak se tenhle nápad vždycky vynoří před volbami. Místo konečně systémového řešení dopravy jen další zoufalý pokus zalíbit se tomu zbytku voličů, kteří ještě Piráty volí,“ dodal Ryvola z Prahy 1.

„Návrh náměstka Beránka na zákaz průjezdu centra Prahy je dle ODS Praha 1 nekoncepční. Tak zásadní zásah do dopravního režimu by měl vznikat v širší shodě s Prahou 1 i okolními městskými částmi, a ne jako překvapivé opatření z pozice moci. Dlouhodobě je správným cílem zbytnou dopravu z centra Prahy vytlačovat, nikoliv ji nelogicky přesouvat zavíráním jedné ulice do dalších, které jsou navíc méně kapacitní a bydlí tam mnohem více lidí,“ vysvětlila expertka ODS Praha 1 na dopravu Denisa Řezníčková.

S nápadem náměstka pro dopravu nesouhlasí ani opozice. „Tohle je další experiment Pirátů na Pražanech! Centrum Prahy si zaslouží zklidnění, s tím souhlasím. Ale musíme o tom vést debatu a řešit to koncepčně se všemi městskými částmi. Piráti obyvatelům Prahy pořád jen něco omezují, zakazují a ruší,“ uvedl lídr hnutí ANO do pražských voleb Ondřej Prokop.

Podle něj v hlavním městě chybí parkovací domy. Pokud chce radní města uzavřít centrum, je třeba navýšit kapacity v městské dopravě.

Rezidentům Prahy 1 by se totiž snížila kvalita života hned dvakrát. Jednak by měli pod okny mnohem více aut, zároveň by byli sami omezeni v pohybu autem v okolí svého domova.

„Na jedné straně je Praha 1 součástí pražských dopravních vazeb, na druhé straně je nezbytné nalézt rozumnou míru ochrany centra před zbytnou dopravou. Je důležité chránit rezidenty, a umožnit jim pohybovat se svobodně po své městské části. Další věcí je zachování příjezdu pro cílovou dopravu, která je též nedílnou součástí života v centru,“ doplnila Řezníčková.

O špatném provedení jsou přesvědčení i zástupci byznysu. „Každý takto významný zásah do dopravy má logicky dopady na podnikatele. Proto je nutné obdobné návrhy důkladně promýšlet a také projednat se všemi, kterých se budou týkat. Nic takového se ale nestalo. Jde o zásobování, dostupnost provozoven, ale i řadu dalších aspektů. I když je návrh odpovědně připraven, stejně se vždy po realizaci objeví nová zjištění. K projednání návrhu nedošlo. To nám přijde velmi nezodpovědné. Chystá se další hazard s osudy podnikatelů,“ dodal Petr Michal, předseda Pražské hospodářské komory.

