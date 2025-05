Policejní auto se u Berouna srazilo s civilním, nehodu vyšetřuje GIBS

Nehoda se stala v ulici Na Břasích v Hýskově, 4 kilometry severozápadně od Berouna. O události informoval server Novinky.cz.

„Došlo k nehodě s účastí policie, více se nebudeme vyjadřovat s ohledem na šetření GIBS,“ cituje server mluvčí policie Michaelu Richterovou. GIBS nehodu zatím nekomentovala.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové utrpěli zranění tři lidé. „Ženu s pohmožděným hrudníkem a podezřením na poranění dolní končetiny jsme převezli do Ústřední vojenské nemocnice. Muž, u kterého je podezření na poranění pánve, byl po ošetření převezen do Fakultní nemocnice Motol, třetího pacienta s bolestí pánve a kyčle jsme převezli také do Motola,“ sdělila.

Místo bylo několik hodin neprůjezdné, zničené vozy hasiči pomocí speciální techniky odklidili.