Beroun nemá ani šest týdnů po komunálních volbách nové vedení. Zastupitelé dnes podle očekávání opět přerušili ustavující zasedání, znovu se sejdou za týden. Důvodem je, že se stále nepodařilo sestavit koalici, která bude ve městě v příštích čtyřech letech vládnout. Dva zastupitelé z původně dohodnuté koalice Berouna sobě a Společně pro Beroun se rozhodli působit jako nezařazení. Obě uskupení tak dohromady nemají většinu.
"V posledních dnech na berounské politické scéně došlo k velkým turbulencím a velkým změnám uvnitř některých stran a bohužel zatím nebyla ustanovena nová koalice. Tím pádem nemůžeme zvolit ani novou radu," uvedla lídryně vítězného uskupení Beroun sobě Barbora Skálová. Její procedurální návrh na přerušení jednání do 30. listopadu podpořila většina zastupitelů.
Končící starostka Soňa Chalupová (za Naše Česko, dříve ODS), která se do zastupitelstva nedostala, zástupce stran vyzvala, aby do příštího zasedání našli shodu. "Myslím, že jsme poslední město, které ještě vedení města ustaveno nemá," uvedla. Podle ní tato skutečnost brzdí práci radnice. "Myslím, že jste všichni zvoleni, abyste město nedestruovali, ale abyste mu pomohli," prohlásila. Varovala zejména před případným přijetím rozpočtového provizoria.
Beroun sobě uzavřel koalici se Společně pro Beroun, které skončilo na druhém místě. Na ustavujícím jednání 9. listopadu však zastupitelé nové vedení nezvolili, na návrh lídra Společně pro Beroun Petra Horáka jednání na dva týdny přerušili. Důvodem byl údajný střet zájmů Kristýny Kymličkové navržené do rady města za Beroun sobě. Skálová to odmítla, podle ní šlo o záminku, aby už dohodnutá dvoukoalice padla. Beroun sobě zveřejnil právní stanovisko, podle nějž dřívější práce pro zahraničního developera Kymličkové neznemožňuje stát se radní, a to ani pro investice. Stejně tak v tom podle stanoviska nebrání práce jejího manžela ve stavební firmě.
Ze Společně pro Beroun vystoupila kvůli sporu s Horákem Jana Církvová, v zastupitelstvu chce působit jako nezařazená. Společně pro Beroun se poté omluvili za to, že na ustavujícím zastupitelstvu byli Kymličková a její manžel veřejně zmíněni a že nebyla dodržena "dohoda o včasné komunikaci dle koaliční dohody". Horák následně oznámil, že nebude usilovat o žádnou funkci, stahuje se z povolebních jednání a bude nezařazený zastupitel.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty. Po odchodu Horáka a Církvové však mají tato uskupení dohromady deset zastupitelů, ztratila tedy většinu. Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu. Dosavadní starostka Chalupová odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. Do zastupitelstva se ale nedostala. Občanské demokraty vedl do voleb student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát.
Komplikace po uzavření koaliční smlouvy byly v Berouně i v roce 2018. Nezávislí Berouňáci tehdy odstoupili od dohody o koalici s Berounem sobě, Lepším Berounem a sociální demokracií (ČSSD, nyní SOCDEM). Podle původní dohody se měl stát starostou lídr ČSSD Ondřej Šimon, nakonec zastupitelé zvolili do čela města Chalupovou a koalici vytvořili Nezávislí Berouňáci s ODS, ČSSD a ANO.