Beroun pokračuje v rekonstrukci základní školy na Wagnerově náměstí. Dělníci budovu zateplí a udělají novou fasádu. Cílem je snížení energetické náročnosti s maximálním zachováním původního historického rázu budovy. Práce za desítky milionů korun jsou naplánované tak, aby měly co nejmenší dopad na vyučování, informovala ČTK mluvčí radnice Jitka Soukupová. Základní školu navštěvuje téměř 670 žáků, celková kapacita je 810 míst.
Město školu opravuje postupně už několik let, aby nemuselo omezovat výuku. V minulých letech stavbaři vyměnili okna, zateplili podlahy půdních prostor, zrekonstruovali kotelnu a postupně obnovují vnitřní instalace.
Radnice zároveň chce, aby si budova zachovala původní historický ráz. "Naší podmínkou je, aby při zateplení obvodových stěn u vybraných částí budovy byly opticky zachované veškeré původní profilace říms, pilastrů a zdobných reliéfů," uvedl místostarosta Michal Mišina (za ANO). Renovace čelní historické fasády bude kvůli zachování původního rázu bez zateplení.
Stavba by měla mít podle města co nejmenší dopad na vyučování. Práce proto začínají v zadních částech budovy, aby měli žáci vždy k dispozici jeden bezpečný vstup do školy. Části, kde by stavba výuku výrazně rušila, přijdou na řadu mimo školní rok. Kromě zateplení čeká školu také rekonstrukce suterénu, stabilizace říms, nové střešní konstrukce na terasách a plochých střechách a obnova historických balustrád.