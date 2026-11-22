Povolební jednání v Berouně stále nepřinesla výsledek. Lídryně vítězného uskupení Beroun sobě Barbora Skálová na pondělním pokračování ustavujícího zastupitelstva navrhne jeho další odložení o týden. Důvodem je, že dva zastupitelé z původně dohodnuté koalice Berouna sobě a Společně pro Beroun chtějí být nezařazení. Obě uskupení tak dohromady nemají většinu. Zastupitelé se v pondělí nejspíš sejdou jen na několik minut a jednání opět přeruší. Pokračovat by měli 30. listopadu, řekla dnes Skálová ČTK.
Povolební jednání podle ní pokračují každý den, zástupci stran hledají novou podobu koalice a rady města. "Jednání budou dál pokračovat, ale nemohu bohužel říct, v jakém formátu ani kdo se toho účastní," uvedla Skálová.
Beroun sobě uzavřel koalici se Společně pro Beroun, které skončilo na druhém místě. Na ustavujícím jednání 9. listopadu však zastupitelé nové vedení nezvolili, na návrh lídra Společně pro Beroun Petra Horáka jednání na dva týdny přerušili. Důvodem byl údajný střet zájmů Kristýny Kymličkové navržené do rady města za Beroun sobě. Kymličková podle Horáka pracuje pro developera, přitom by měla mít na starosti územní rozvoj a investice. Její manžel je podle Horáka navíc zodpovědný za řízení staveb ve firmě, která měla v Berouně na starosti několik významných staveb.
Skálová odmítla, že by Kymličková byla ve střetu zájmů, podle ní šlo o záminku, aby už dohodnutá dvoukoalice padla. Beroun sobě zveřejnil právní stanovisko, podle nějž dřívější práce pro zahraničního developera Kymličkové neznemožňuje stát se radní, a to ani pro investice. Stejně tak v tom podle stanoviska nebrání práce jejího manžela ve stavební firmě.
Ze Společně pro Beroun vystoupila kvůli sporu s Horákem Jana Církvová, v zastupitelstvu chce působit jako nezařazená. Společně pro Beroun se poté omluvili za to, že na ustavujícím zastupitelstvu byli Kymličková a její manžel veřejně zmíněni a že nebyla dodržena "dohoda o včasné komunikaci dle koaliční dohody". Horák následně oznámil, že nebude usilovat o žádnou funkci, stahuje se z povolebních jednání a bude nezařazený zastupitel.
Skálová dnes uvedla, že Beroun sobě považoval původní koaliční smlouvu po přerušeném zasedání zastupitelstva za neplatnou, ale byl ji ochoten obnovit. Po odchodu dvou zastupitelů ze Společně pro Beroun je už ale podle ní jasné, že to není možné. "Jednání pokračují, ale v jiném formátu," dodala Skálová bez dalších podrobností.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty. Po odchodu Horáka a Církvové však mají tato uskupení dohromady deset zastupitelů, tedy ztratila většinu. Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu. Dosavadní starostka Soňa Chalupová se do zastupitelstva nedostala. Letos na jaře odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. Občanské demokraty vedl do voleb student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát.
Komplikace po uzavření koaliční smlouvy byly v Berouně i v roce 2018. Nezávislí Berouňáci tehdy odstoupili od dohody o koalici s Berounem sobě, Lepším Berounem a sociální demokracií (ČSSD, nyní SOCDEM). Podle původní dohody se měl stát starostou lídr ČSSD Ondřej Šimon, nakonec zastupitelé zvolili do čela města Chalupovou a koalici vytvořili Nezávislí Berouňáci s ODS, ČSSD a ANO.