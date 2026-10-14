V Příbrami spolu chtějí vládnout Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram - Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V zastupitelstvu mají dohromady 13 z 25 křesel, tedy těsnou většinu. Vítězné ANO by tak skončilo v opozici. Starostkou se má stát volební jednička Spojenců Markéta Škodová. Zástupci uskupení dnes večer podepsali memorandum o spolupráci a čeká je příprava koaliční smlouvy, sdělila Škodová ČTK.
"Tento krok směřuje k přípravě a uzavření koaliční smlouvy. Koordinací jednání pověřily jednotlivé subjekty Markétu Škodovou jako společnou kandidátku na starostku Příbrami," stojí v prohlášení, které strany zveřejnily po dnešním jednání.
Lídr ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek nechtěl uzavření memoranda komentovat. "V tuto chvíli nebudu nic komentovat, protože ta informace se ke mně dostala prostřednictvím sociálních sítí. Teprve až se sejdu s ostatními partnery, tak se k tomu vyjádříme," řekl Karpíšek ČTK.
Lídr Šance pro Příbram Vladimír Král ČTK řekl, že si Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram a Příbramáci pro Příbram dali za cíl jednat a udělat všechno pro to, aby se dohodli. Programovým otázkám se zatím nevěnovali, to je teprve čeká. "Memorandum je o případné budoucí spolupráci. Chceme začít jednat, abychom Příbram posunuli dopředu, tak jak jsme říkali v našem programu," dodal Král.
V třiatřicetitisícovém městě dosud vládla koalice ANO a ODS, po volbách ale přišla o většinu v zastupitelstvu. ANO má nově v zastupitelstvu osm křesel. Proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Třetí Příbram zdola, kterou tvoří Piráti, Zelení a nezávislí, má čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmou příčku obsadili Příbramáci pro Příbram s jedním zastupitelem. Do zastupitelstva se na této kandidátce vrátil někdejší místostarosta za SNK ED Petr Kareš.