Ve dvacetitisícovém městě vládnou Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů.
Ze strany, v níž strávila 34 let, Chalupová odchází k dnešnímu dni. „ODS přestala být pravicovou stranou, za kterou jsem se brala a bojovala od začátků od jejího založení,“ uvedla.
Zda by podobně jako někteří další občanští demokraté mohla přejít k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko, neřekla. Kubovo uskupení však pokládá za jedinou alternativu. „Co bude dál, uvidíme. Ale rozhodně se chci držet toho, co říkala ODS, když vznikala,“ dodala Chalupová.
Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje
V pondělí podobně ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická. Přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.
Chalupová působí v komunální politice od roku 1989. V letech 1990 až 1994 byla místostarostkou Berouna, starostkou je od roku 2018.