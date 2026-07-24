Beroun vybudoval mateřskou školu Na Máchovně pro 168 dětí

Beroun vybudoval mateřskou školu pro 168 dětí v oblasti Na Máchovně. Budova je zkolaudovaná, první děti by měla přivítat nejpozději začátkem října. Rozšíří tak berounské předškolní kapacity o dalších šest tříd, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Jitka Soukupová.
Stavba školky v Konopíkově ulici na Velkém sídlišti vyšla podle dřívějších informací na 150 milionů korun bez DPH. Město na ni získalo více než šedesátimilionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Podle radnice jde o pasivní objekt s důrazem na energeticky úsporný provoz.
Mateřskou školu je potřeba ještě vybavit a dokončit úpravy okolí. "Pozemek je ve svahu, proto jej srovnáme a vybudujeme opěrnou zeď. Díky tomu rozšíříme zahradu a děti získají větší prostor pro hry a venkovní aktivity," uvedl místostarosta Michal Mišina (za ANO).
Zápisy k předškolnímu vzdělávání jsou naplánovány od 24. srpna do 8. září. Rodiče na stránkách mateřské školy vyplní elektronickou žádost, která bude zpřístupněna od 24. srpna do 4. září. Ve dnech 7. a 8. září od 13:00 do 17:00 bude řádný zápis, žádosti o přijetí v nové mateřské škole Na Máchovně budou přijímány v ředitelně školy. Při této příležitosti si rodiče také budou moci prohlédnout interiér budovy.