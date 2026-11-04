Berounské muzeum chystá nové expozice a vystaví poklad nalezený u Hostimi

Muzeum Českého krasu v Berouně v příštím roce ukáže návštěvníkům obměněné expozice a vystaví poklad z doby stěhování národů objevený u Hostimi na Berounsku. Muzeum do budoucna plánuje rozsáhlou rekonstrukci a počítá s rozšířením návštěvnických služeb. Přibude například kavárna, která návštěvníkům nabídne další prostor pro setkávání a odpočinek, informovala ČTK zástupkyně ředitelky muzea Lucie Holková.
Jednou z hlavních novinek příští sezony má být obměna dosavadních expozic. Významná proměna čeká geologickou část. Její nová podoba má přiblížit mimořádné přírodní bohatství regionu, díky němuž je oblast Českého krasu významná také v mezinárodním měřítku. Změny se dotknou také expozice věnované speleologii. Jeskyně a podzemní svět Českého krasu chce muzeum přiblížit názornější a poutavější formou. Nová bude i expozice Český kras a jeho lidé, zaměřená na historii regionu a každodenní život jeho obyvatel.
Lákadlem příští sezony bude zejména na podzim prezentace hostimského depotu z období stěhování národů. Soubor z poloviny pátého století obsahuje šest skleněných a sedm keramických nádob a různé železné a bronzové artefakty. Zahrnuje i zemědělské náčiní jako srp, zlomek radlice, obruče z vědérek nebo velkou železnou kosu, která je velmi zachovalá. Poklad objevil v roce 2022 náhodně chodec u Hostimi. Kulturně historickou hodnotu odborníci stanovili téměř na dva miliony korun, nálezce získal odměnu 184.000 Kč.
Změny se v muzeu netýkají jen expozic. V historických budovách muzea nyní dělníci zajišťují statiku objektů. Zároveň muzeum připravuje úpravy návštěvnických prostor s cílem vytvořit příjemnější, přehlednější a funkčnější prostředí. Nynější práce jsou součástí postupné rekonstrukce, která respektuje historickou hodnotu jeho budov i požadavky na ochranu muzejních sbírek.